Rugby femminile, Cus Torino-Unione Capitolina 24-0 nel recupero della quinta giornata dei play-out

Se da una parte la finale scudetto si era giocata ieri, con la vittoria del Villorba per 19-12 sul Valsugana e le Ricce campionesse d’Italia per la seconda volta nella storia, la stagione 2023-2024 della Serie A élite di rugby femminile si è conclusa soltanto oggi, dopo il recupero della 5a giornata del Girone Play-Out.

Si è finalmente disputato il match tra CUS Torino ed Unione Capitolina, rinviato prima per il maltempo che aveva sferzato il Piemonte e poi per lo sciopero nazionale dei treni: oggi, alle ore 13.00, la partita si è giocata a Grugliasco e le padrone di casa hanno vinto per 24-0.

Quattro le mete segnate dalle torinesi, che hanno conquistato anche il punto di bonus offensivo e, grazie a questo successo, hanno chiuso al primo posto il Girone Play-Out, salendo a quota 26 e scavalcando, in questo modo, proprio le romane, che sono scese in seconda posizione con 22 punti.

TABELLINO

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico”, domenica 26 maggio 2024 ore 13.00

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v Unione Rugby Capitolina 24-0 (17-0)

Marcatrici: p.t. 7’ m. Hu nt (5-0); 19’ m. Luoni nt (10-0); 28’ m. Pantaleoni tr. Sacchi (17-0); s.t. 53’ m. Zini tr. Sacchi (24-0).

IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni, Toeschi (77′ Donà), Bruno, Piva, Luoni, Gronda, Sacchi, Gai, Comazzi (75′ Fulcini), Epifani (60′ De Robertis), Tognoni, Ponzio (60′ Zoboli), Salvatore (70’p Reverso), Hu, Dambros Da Silva (27′ Zini). All.: Marshallsay.

Unione Rugby Capitolina: Francolini, Grenon, Granzotto, Gizzi (69′ Stasi), Sorgente, De Angelis, Mastrangelo (67′ Rossetti), Errichiello (64′ Belleggia), Farina, Albanese (50’Praitano), Ginammi, Tricerri (64′ Panifilo), Cacciotti, Nobile, Cittadini. All.: Murer.

Arb.: Grosso Ludovico.

Cartellini: 18′ Errichiello; 65′ Hu; 70′ Salvatore.

Calciatori: Sacchi (Torino) 2/4.

Note: giornata soleggiata, 30°C, campo in buone condizioni, 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Unione Rugby Capitolina 0.

Player of the match: Monica Bruno (Torino).

