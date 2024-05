Roland Garros, Musetti strapazza Monfils e sfiderà Djokovic al terzo turno!

Lorenzo Musetti approda ai sedicesimi del Roland Garros 2024 di tennis! L’azzurro, numero 30 del seeding, supera in tre set il padrone di casa transalpino Gael Monfils col punteggio di 7-5 6-1 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco e si regala la sfida contro il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, al terzo turno.

Nel primo set è Monfils ad uscire meglio dai blocchi: il transalpino trova il break a trenta nel terzo game e poi a ruota annulla la palla per l’immediato controbreak e scappa sul 3-1. Musetti resta aggrappato alla partita e nell’ottavo game si porta sullo 0-40 in risposta, ed alla terza occasione arriva l’aggancio. Nuovo break di Monfils nel nono game, ma nel decimo Musetti trova ancora il controbreak, a quindici. L’azzurro nell’undicesimo gioco dal 40-0 si fa trascinare ai vantaggi, cancella due break point e va sul 6-5, il transalpino accusa il colpo, i punti consecutivi di Musetti diventano 7 e così arriva il break a zero che sancisce il 7-5 in 58′.

Nella seconda partita Musetti vola sulle ali dell’entusiasmo ed i game consecutivi vinti diventano 6, grazie al break a trenta del secondo game. Monfils accorcia sull’1-3, ma nel sesto gioco arriva il secondo strappo di Musetti, che dallo 0-40 concretizza il terzo break point e vola sul 5-1. L’azzurro va a servire per il set, salva una palla break ed ai vantaggi sfrutta il secondo set point per chiudere sul 6-1 dopo 37′.

Nella terza frazione i servizi sono dominanti, tanto che tra il secondo e l’ottavo game sono appena due i punti vinti in risposta. Monfils sfrutta il vantaggio di servire per primo per provare a fare gara di testa, ma sul 4-3 si spegne la luce: Musetti vince dodici degli ultimi tredici punti giocati e trionfa sul 6-4 in 36 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’italiano, che vince 96 punti contro i 75 dell’avversario. Musetti mette a segno 31 vincenti contro i 30 di Monfils, ma soprattutto concede solo 17 gratuiti contro i 28 del transalpino. L’azzurro sfrutta 6 delle 11 palle break avute a disposizione e ne cancella tre delle cinque concesse.