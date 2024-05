Roland Garros 2024, Fabio Fognini cede in tre set a Tommy Paul nel secondo turno

Si ferma al secondo turno la corsa di Fabio Fognini al Roland Garros 2024 di tennis: il ligure cede allo statunitense Tommy Paul, numero 14 del seeding, che si impone con un nettissimo 6-1 6-0 6-2, maturato in appena un’ora e mezza di gioco. Per lo statunitense al terzo turno il vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 23, ed il qualificato austriaco Filip Misolic.

Nel primo set Fognini tiene a zero il primo turno al servizio, poi ad indirizzare la frazione è il quarto game, durato 20 punti: alla quarta palla break l’azzurro cede la battuta e lo statunitense può involarsi. Paul tiene senza patemi i propri turni in battuta e nel sesto game trova un secondo strappo, questa volta a 30, per andare a chiudere sul 6-1 in 34 minuti.

Nella seconda partita l’esito è ancora più netto: break a 15 in apertura di Paul, che poi ai vantaggi firma il 2-0. Il terzo game è ancora combattuto, ma Fognini si fa trascinare ai vantaggi e cede ancora il servizio. Il set finisce qui, perché poi Paul vince 12 dei seguenti 14 punti giocati e vola sul 6-0 in appena 26′.

Nella terza frazione Fognini tiene a zero il game d’apertura ed a quindici il terzo gioco, poi sul 2-1 per l’azzurro arriva la pioggia. Dopo il lungo stop, al rientro in campo arriva il monologo di Paul: lo statunitense tiene la battuta ai vantaggi e trova il 2-2, poi vince 16 degli ultimi 18 punti giocati, trovando due break a zero, e va a chiudere sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio di Paul, che vince 83 punti contro i 44 dell’azzurro. Fognini mette a segno 14 vincenti ma concede 35 gratuiti, fermandosi ad un deficitario 39% di punti vinti sulla prima di servizio, contro il 77% dello statunitense, il quale, inoltre, non concede nessuna palla break al ligure, sfruttandone invece 7 delle 11 avute a disposizione.