Roland Garros 2024: qualificazioni femminili, nel tabellone Sara Errani e Lucrezia Stefanini

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili al Roland Garros 2024. Sono due le italiane al via: Sara Errani (numero 1 del seeding, ma che può ancora sperare in qualche forfait dell’ultima ora per non dover giocare il tabellone cadetto) e Lucrezia Stefanini.

Quanto alla neo-vincitrice del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia (in coppia con Jasmine Paolini), dall’altra parte della rete ci sarà Ann Li, classe 2000 della Pennsylvania (USA). Si tratta di uno spot decisamente fattibile, anche se l’olandese Suzan Lamens, protagonista di un buon 2024 fino ad ora, sarà da tenere d’occhio.

Per la ventiseienne toscana, invece, esordio contro l’americana Katie Volynets, ed anche in questo caso di precedente non ne esiste nessuno. La californiana classe 2001 non si può certo definire una specialista del rosso, ma tutt’intorno lo spot ha dell’interessante, perché ci sono vari nomi che possono dire la loro, tra cui l’ucraina Daria Snigur, che nel 2022 batté Simona Halep appena prima che la tempesta doping si abbattesse sulla rumena.

Si tratta, ad ogni modo, di un tabellone abbastanza ricco di nomi importanti (non c’è quello di Emma Raducanu: la britannica si è cancellata). Le due Fruhvirtova, la tedesca Julie Niemeier che arrivò ai quarti a Wimbledon 2022 (ma senza poter avere i relativi punti) e l’ex semifinalista parigina del 2021 Tamara Zidansek (Slovenia) sono solo alcune delle personalità di spicco al via.

ROLAND GARROS 2024, QUALIFICAZIONI FEMMINILI: GLI SPOT DELLE ITALIANE

Errani (ITA) [1]-Li (USA)

Yang (TPE)-Tubello (FRA) [WC]

Gibson (AUS)-Ruse (ROU)

Mpetshi Perricard (FRA) [WC]-Lamens (NED) [23]

Volynets (USA) [8]-Stefanini (ITA)

Bulgaru (ROU)-Falei

Aiava (AUS)-Selekhmeteva [PR]

Papamichail (GRE)-Snigur (UKR) [17]