Roland Garros 2024, quali match sono stati sospesi e cancellati oggi: i punteggi degli italiani

La giornata del Roland Garros è stata fortemente danneggiata dalla pioggia. Non si sono potuti terminare, a livello di singolare, ben 23 match su 32, con i restanti 9 che sono stati salvati dalla possibilità di usare il tetto sui due campi principali, il Court Philippe Chatrier e il Court Suzanne Lenglen.

In attesa di scoprire il programma di domani, che sarà senza dubbio ad altissimo tasso di congestione (e chissà quanti quinti match verranno inseriti), va rimarcato come in campo ci fossero, tra gli altri, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, l’uno avanti con il francese Alexandre Muller e l’altro indietro con il cinese Zhizhen Zhang.

Sono sette i confronti che riprenderanno, e per regolamento si devono piazzare come secondi match (a meno di differenti situazioni), mentre altri 16 devono ancora essere iniziati. Ancora più difficile la situazione del doppio, che al giovedì non avrà nessun match concluso, tanti grattacapi da risolvere e ancor più importanti problemi di programmazione.

Una cosa è certa: a Jannik Sinner è andata bene, visto che giocherà sotto il tetto dello Chatrier. I match “salvi” sono tra gli uomini Tsitsipas-Altmaier (vinto dal greco sul tedesco), Rublev-Martinez (in corso), Kotov-Wawrinka (spostato sul Lenglen), Alcaraz-de Jong (vinto dallo spagnolo sull’olandese) e Sinner-Gasquet (sessione serale), tra le donne Kenin-Garcia (vinto dall’americana sulla francese), Swiatek-Osaka (in corso), Jabeur-Osorio (vinto dalla tunisina sulla colombiana) e Gauff-Zidansek (da giocare).

TUTTI I MATCH SOSPESI O RINVIATI AL ROLAND GARROS

SINGOLARE MASCHILE

Sospese

Hurkacz (POL) [8]-Nakashima (USA) 5-6 servizio Hurkacz

Shelton (USA) [15]-Nishikori (JPN) 5-5 servizio Shelton

Arnaldi (ITA)-Muller (FRA) [WC] 5-3 servizio Muller

Sonego (ITA)-Zhang (CHN) 3-4 servizio Zhang

Non iniziate

Moutet (FRA)-Shevchenko (KAZ)

Marozsan (HUN)-Dimitrov (BUL) [10]

Squire (GER) [Q]-Auger-Aliassime (CAN) [21]

Bergs (BEL)-Marterer (GER)

Ofner (AUT)-Baez (ARG) [20]

Shapovalov (CAN)-Tiafoe (USA) [25]

Korda (USA) [27]-Kwon (KOR) [24]

SINGOLARE FEMMINILE

Sospese

Volynets (USA)-Vondrousova (CZE) [5] 6-0 1-4 servizio Volynets

Fernandez (CAN) [31]-Xiyu Wang (CHN) 5-3 servizio Fernandez

Fett (CRO)-Bouzkova (CZE) 2-6 0-1 servizio Fett

Non iniziate

Collins (USA) [11]-Danilovic (SRB) [Q]

Vekic (CRO)-Kostyuk (UKR) [18]

Xinyu Wang (CHN)-Tomova (BUL)

Cocciaretto (ITA)-Bucsa (ESP)

Ostapenko (LAT) [9]-Tauson (DEN)

Samsonova [17]-Anisimova (USA)

Y. Wang (CHN)-Yastremska (UKR) [30]

Golubic (SUI)-Potapova

Siniakova (CZE) [32]-Paquet (FRA)

DOPPIO MASCHILE

Sospese

Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [7]-Arends (NED)/Middelkoop (NED) 5-4 servizio Koolhof

Johnson (GBR)/Mansouri (TUN)-Arneodo (IDN)-Weissborn (AUT) 6-2 1-0 15-15 servizio Mansouri

Non iniziate

Alternate/Alternate-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [2]

Stadler (USA)/Verbeek (NED)-Fils (FRA)/van Assche (FRA)

Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Mannarino (FRA)/Martin (FRA)

Cobolli (ITA)/Rodriguez (COL)-Hanfmann (GER)/Koepfer (GER)

Cornea (ROU)/Darderi (ITA)-Nys (IDN)/Zielinski (POL) [15]

Borges (POR)/Rinderknech (FRA)-Gillé (BEL)/Vliegen (BEL) [10]

Barrientos (COL)/Cabral (POR)-Andreozzi (ARG)/Hijikata (AUS)

Gonzalez (MEX)/Roger-Vasselin (FRA) [5]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR)

Droguet (FRA)/Mpetshi Perricard (FRA) [WC]-Barrere (FRA)/Pouille (FRA) [WC]

Peers (AUS)/Safiullin-Bhambri (IND)/Olivetti (FRA)

Giron (USA)/Lestienne (FRA)-Eubanks (USA)/King (USA)

Halys (FRA)/Mahut (FRA) [WC]-Erler (AUT)/Miedler (AUT)

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [9]-Carballes Baena (ESP)/Navone (ARG)

Griekspoor (NED)/Stevens (NED)/Purcell (AUS)/Thompson (AUS)

DOPPIO FEMMINILE

Sospese

Moratelli (ITA)/Rosatello (ITA)-Linette (CRO)/Pera (USA) 3-4 servizio Moratelli

Kato (JPN)/N. Kichenok (UKR) [16]-Saville (AUS)/Tomljanovic (AUS) 5-2 servizio Kato

Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [8]-Gracheva (FRA)/Lechemia (FRA) [WC] 6-1 3-0 servizio Dolehide

Jacquemot (FRA)/Tan (FRA) [WC]-Mihalikova (SVK)/Noskova (CZE) 5-6 servizio Mihalikova

Non iniziate

Cornet (FRA)/Ferro (FRA) [WC]-Blinkova/Rus (NED)

Bronzetti (ITA)/Zimmermann (BEL)-Hozumi (JPN)/Ninomiya (JPN)

Putintseva (KAZ)/Rakhimova-Kalinskaya/Vesnina

Stearns (USA)/Zhang (CHN)-Navarro (USA)/Shnaider

Schuurs (NED)/Stefani (BRA) [3]-Begu (ROU)/Podoroska (ARG)

Dartron (FRA)/Rakotomanga Rajaonah (FRA)-M. Andreeva/Zvonareva

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [11]-Babos (HUN)/Khromacheva

Hsieh (TPE)/Mertens (BEL) [1]-Aoyama (JPN)/Krunic (SRB)

Bondar (HUN)/Minnen (BEL)-Eikeri (NOR)/Neel (EST) [13]

Kalashnikova (GEO)/Sasnovich-Olmos (MEX)/Panova

Boulter (GBR)/Watson (GBR)/Chan (TPE)/Kudermetova [12]

Piter (POL)/Schmiedlova (SVK)-Krejcikova (CZE)/Siegemund (GER) [4]