Arnaldi in vantaggio contro Muller, poi la pioggia: il punteggio prima dell’interruzione al Roland Garros

La pioggia ha completamente stravolto il programma della quarta giornata del Roland Garros 2024. Tutti i match sui campi scoperti sono stati spostati a domani, compreso quello di Matteo Arnaldi contro il francese Alexandre Muller, con l’azzurro che si trovava in vantaggio per 5-3 nel primo set.

Una prima frazione che ha vissuto di continui colpi di scena. Break in apertura da parte del ligure, ma immediato controbreak del francese nel game successivo. Arnaldi torna avanti ancora di un break nel quinto gioco, strappando il servizio al transalpino alla quarta occasione. Come già capitato in avvio di set, purtroppo Muller riesce subito a recuperare il break di svantaggio e pareggiare sul 3-3. Le emozioni non sono finite, perchè nel settimo game Arnaldi si riporta nuovamente avanti di un break, confermandolo poi in un delicatissimo ottavo game, dove annulla ben tre palle del controbreak.

A questo punto è arrivata la sospensione per la pioggia. Dopo una serie di spostamenti e di cambi di orario, alla fine gli organizzatori del torneo hanno deciso per la cancellazione e la riproposizione dell’incontro a domani.

Ricordiamo che chi vincerà questo incontro affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Pedro Martinez, che sicuramente riusciranno a completare il loro incontro visto che stanno giocando sotto il tetto del Suzanne Lenglen. Un bel vantaggio, con Arnaldi o Muller che non avranno probabilmente il giorno di riposo in vista della sfida di terzo turno.