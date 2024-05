Roland Garros 2024, nove italiani al via. Stefano Napolitano guida il gruppo tricolore

L’appuntamento è fissato per domani (20 maggio). Le qualificazioni per il Roland Garros 2024 prenderanno il via. Sarà una settimana di incontri molto intensa sul red carpet di Parigi, dove i tennisti si confronteranno per essere parte del main draw, i cui incontri inizieranno il 26 maggio.

Nel tabellone cadetto saranno nove gli azzurri al via. A guidare il gruppo tricolore sarà Stefano Napolitano che, dopo il grandioso percorso negli Internazionali d’Italia, aspira a giocarsi le sue chance per fare strada anche nella capitale transalpina. Contro di lui ci sarà uno dei talenti più luminosi della nuova generazione, il croato Dino Prizmic.

Assisteremo nel primo turno al derby tricolore tra Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia, mentre Franco Agamenone affronterà l’austriaco Dominic Thiem, che ha annunciato il suo ritiro al termine di questo 2024. Andrea Pellegrino sfiderà lo statunitense Maxime Cressy, Francesco Maestrelli se la vedrà contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler, Andrea Vavassori sarà opposto ad Albert Ramos-Vinolas e Matteo Gigante giocherà contro il francese Sascha Gueymard Wayenburg.

Di seguito il tabellone delle qualificazioni:

TABELLONE QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2024

(1) Cristian Garin CHI vs Ugo Blanchet FRA

Filip Misolic AUT vs Sho Shimabukuro JPN

Alexis Galarneau CAN vs Quentin Halys FRA

Lukas Neumayer AUT vs (29) Diego Schwartzman ARG

(2) J.J. Wolf USA vs Ryan Peniston GBR

Coleman Wong HKG vs Patrick Kypson USA

Oriol Roca batalla ESP vs Dennis Novak AUT

Jesper De jong NED vs (27) Pablo Llamas ruiz ESP

(3) James Duckworth AUS vs Maxime Janvier FRA

Marc Polmans AUS vs Alejandro Moro canas ESP

Matteo Martineau FRA vs Mattia Bellucci ITA

Arthur Gea FRA vs (20) Lloyd Harris RSA

(4) Albert Ramos-vinolas ESP vs Andrea Vavassori ITA

Benjamin Hassan GER vs Rudolf Molleker GER

Hugo Grenier FRA vs Tristan Boyer USA

Henri Squire GER vs (22) Damir Dzumhur BIH

(5) Juncheng Shang CHN vs Roman Andres Burruchaga ARG

Yasutaka Uchiyama JPN vs Mathys Erhard FRA

Hugo Dellien BOL vs Benjamin Bonzi FRA

Jozef Kovalik SVK vs (30) Benoit Paire FRA

(6) Thiago Monteiro BRA vs Murkel Dellien BOL

Dmitry Popko KAZ vs Valentin Royer FRA

Kyrian Jacquet FRA vs Aziz Dougaz TUN

Daniel Rincon ESP vs (24) Jurij Rodionov AUT

(7) Camilo Ugo carabelli ARG vs Bernabe Zapata miralles ESP

Marc-Andrea Huesler SUI vs Francesco Maestrelli ITA

Li Tu AUS vs Oliver Crawford GBR

Leandro Riedi SUI vs (25) Mikhail Kukushkin KAZ

(8) Zizou Bergs BEL vs Clement Chidekh FRA

Joris De loore BEL vs Mark Lajal EST

Mae Malige FRA vs Mathias Bourgue FRA

Henrique Rocha POR vs (26) Radu Albot MDA

(9) Juan Pablo Varillas PER vs Marco Trungelliti ARG

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Gabriel Diallo CAN

Elias Ymer SWE vs Alexander Ritschard SUI

Jules Marie FRA vs (32) Titouan Droguet FRA

(10) Gregoire Barrere FRA vs Théo Papamalamis FRA

Maxime Cressy USA vs Andrea Pellegrino ITA

Jan Choinski GBR vs Denis Kudla USA

Mate Valkusz HUN vs (19) Vit Kopriva CZE

(11) Dominic Thiem AUT vs Franco Agamenone ITA

Dane Sweeny AUS vs Otto Virtanen FIN

Adrian Andreev BUL vs Denis Yevseyev KAZ

Stefano Travaglia ITA vs (31) Giulio Zeppieri ITA

(12) Lukas Klein SVK vs Gustavo Heide BRA

Alex Molcan SVK vs Yunchaokete Bu CHN

Dalibor Svrcina CZE vs Omar Jasika AUS

Sascha Gueymard wayenburg FRA vs (28) Matteo Gigante ITA

(13) Facundo Bagnis ARG vs Tomas Barrios vera CHI

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Beibit Zhukayev KAZ

Shintaro Mochizuki JPN vs Nick Hardt DOM

Dino Prizmic CRO vs (18) Stefano Napolitano ITA

(14) Valentin Vacherot MON vs Gabriel Debru FRA

Enzo Couacaud FRA vs Seongchan Hong KOR

Manuel Guinard FRA vs Vitaliy Sachko UKR

Billy Harris GBR vs (17) Emilio Nava USA

(15) Hamad Medjedovic SRB vs Lucas Pouille FRA

Martin Damm USA vs Filip Krajinovic SRB

Antoine Escoffier FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Calvin Hemery FRA vs (21) Duje Ajdukovic CRO

(16) Zachary Svajda USA vs Zsombor Piros HUN

Jaime Faria POR vs Clement Tabur FRA

Thomas Faurel FRA vs Zdenek Kolar CZE

Nerman Fatic BIH vs (23) Felipe Meligeni alves BRA