Roland Garros 2024: Giulio Zeppieri batte nettamente Virtanen ed entra nel tabellone principale

Giulio Zeppieri, per la seconda volta nell’anno, si qualifica per il tabellone principale di uno Slam. Nello specifico, è al Roland Garros che il tennista romano riesce a entrare, battendo in maniera netta una versione davvero poco incisiva del finlandese Otto Virtanen. 6-2 6-2 il punteggio finale del match a favore del romano, che per la terza volta in carriera disputerà il main draw a Parigi.

Che il match veda Zeppieri in forma decisamente migliore oggi lo si capisce fin da subito, con il break a 15. La linea generale è questa: mentre l’azzurro riesce a trovare molto spesso buoni colpi, variazioni e in generale un gioco molto convincente, il suo avversario non è decisamente all’altezza, lasciando andare molto rapidamente i game. Il primo lottato è anche quello del secondo servizio strappato da Zeppieri, con Virtanen che altro non può fare che veder scorrere il 6-2 sul tabellone.

Non gli va meglio nel secondo parziale, perché perde di nuovo la battuta in modo immediato ed è sostanzialmente incapace di cambiare la situazione. Soltanto nel quarto gioco ha un leggerissimo moto d’orgoglio che lo porta ad avere l’unica palla break del match, ma da quel momento Zeppieri diventa del tutto implacabile, torna al suo livello precedente e non lascia scampo al finlandese. Risultato: altro 6-2 con chiusura molto elegante, a rete con la volée bassa di dritto.

Al di là di ogni altro, c’è un dato che racconta con buona precisione tutto il match: 18-6 il rapporto vincenti-errori gratuiti di Zeppieri, 16-22 quello di Virtanen. Va da sé che i numeri del romano siano particolarmente validi in termini di servizio (77%-61% prime in campo, 79%-63% punti vinti con la prima, 70%-37% punti vinti con la seconda).