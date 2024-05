Roland Garros 2024, Napolitano e Gigante promossi, Zeppieri vince il derby, sorprende Bellucci

Buona giornata per gli italiani nelle qualificazioni del Roland Garros 2024: ben quattro azzurri sono approdati al secondo turno, con soli due azzurri eliminati (con un derby).

Bel successo per Stefano Napolitano che ha sconfitto il talentino croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-6(3), 6-3. Il giocatore piemontese vince in due ore di gioco un match che nascondeva alcune insidie, malgrado che il balcanico classe 2005 rientrasse da due mesi di inattività. L’azzurro era sotto 3-0 nel primo set e 3-1 30-40 nel secondo set, ma in entrambi i casi è riuscito a rimontare. L’attuale numero 125 del mondo affronterà un altro giovane come il giapponese Shintaro Mochizuki al prossimo turno.

Brillante successo nel derby per Giulio Zeppieri contro Stefano Travaglia per 6-3, 6-2. Il romano ha offerto una prova davvero convincente al servizio, scagliando 11 ace e concedendo (e annullando) sole due palle break in tutto il match. La testa di serie numero 31 del tabellone cadetto affronterà al secondo turno il bulgaro Adrian Andreev. Nulla da fare invece per Franco Agamenone che si è arreso a Dominic Thiem con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. L’austriaco, all’ultima apparizione al Roland Garros, ha tirato fuori un discreto tennis negli ultimi due set dopo un pessimo inizio, ricevendo il tributo del Campo Suzanne Lenglen.

Splendide le vittorie di Matteo Gigante e Mattia Bellucci a chiudere la giornata. Gigante ha sconfitto la wild card locale Gueymard Wayenburg con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in poco più di due ore. L’azzurro si è complicato la vita, facendosi brekkare sul 5-4 del secondo set, ma è stato bravo a recuperare il filo del discorso nel terzo: affronterà il ceco Dalibor Svrcina. Bellucci ha vinto invece in rimonta sul francese Matteo Martineau con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-1, mostrando ancora dei miglioramenti su una superficie che non gli è mai andata a genio. Al secondo turno sfida al nobile decaduto Lloyd Harris.