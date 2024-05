Roland Garros 2024: Mattia Bellucci vince la battaglia con Moro Cañas e si qualifica per il tabellone principale

Diventano già due i qualificati italiani per il tabellone principale del Roland Garros. Dopo Giulio Zeppieri, anche Mattia Bellucci riesce a entrare nel main draw parigino, aumentando così a 10 il numero di azzurri presenti al via dello Slam sotto la Tour Eiffel. 3-6 6-2 7-6(7) il punteggio conclusivo di un confronto durato 2 ore e 46 minuti contro lo spagnolo Alejandro Moro Cañas. Si tratta della seconda volta di Bellucci all’interno di un tabellone principale Slam dopo gli Australian Open 2023.

Nel primo parziale tutto va secondo un certo equilibrio, anche testimonianza del fatto che per entrambi ci sia una posta in gioco veramente alta: per entrambi, infatti, sarebbe la prima volta in tabellone principale a Parigi. A sbloccarsi per primo è Moro Cañas, che riesce a portare a casa il break nel sesto gioco, riuscendo poi in maniera piuttosto convincente a distanziarsi rispetto a Bellucci e a chiudere per 6-3.

Molto, molto diversa la musica nel secondo set, con il livello che inizia ad alzarsi notevolmente anche in virtù della differenza di stili abbastanza palese dei due giocatori. Bellucci, in particolare, riesce a trovare il break a 15 sul 2-1, mostrando di avere parecchia voglia di non fermarsi qua. Non solo: riesce a tenere bene quando la lotta diventa elevata e, nell’ottavo game, strappa di nuovo la battuta a Moro Cañas per mettere insieme il 6-2 che allunga il match.

Il terzo set si apre subito nel segno di un autentico psicodramma. Nel quarto gioco a Bellucci accade questo: prima fuori dello spagnolo cui l’azzurro risponde, ma intanto la palla è chiamata out. Il giudice di sedia scende e dice che la prima era buona, ma concede il punto diretto all’iberico invece di farlo rigiocare, provocando le (giuste) furiose proteste del ventiduenne lombardo. Il giudice di sedia, poco dopo, discute anche con Moro Cañas. Sono due le palle break a disposizione dello spagnolo nel quinto gioco, annullate però dall’italiano. Il match si fa sempre più intenso, è Bellucci a mancare due chance di allungo sul 3-2, per poi riuscire a salvare una situazione critica sul 3-3. Sul 4-3 15-30 Moro Cañas salva tutto con un passante di dritto in corsa miracoloso e, nel punto successivo, discute ancora col giudice di sedia, che ha ormai perso la fiducia di entrambi i giocatori. I due tengono la battuta fino al tie-break, nel quale lo spagnolo va fin sul 4-0, ma si fa recuperare tutto il margine con Bellucci che, tra proprie iniziative e regali vari (tra cui un doppio fallo) sale sul 5-4. Sul 5-5 il dritto dopo il servizio di Moro Cañas va sul nastro e concede a Bellucci di proseguire il break fino all’8-5. In breve arrivano, sul 9-6, tre match point: basta il secondo, con il servizio al centro incontrollabile.

Nel complesso, c’è da dire che Bellucci vince nove punti in più rispetto al suo avversario, giocando un match da 27 vincenti e 28 errori gratuiti contro 38-36 del suo avversario. Partita molto incerta, ma risolta anche su altri due fattori: la prima di servizio (84%-69% di punti vinti) e capacità di tenere un po’ di più gli scambi da 1 a 4 colpi (60-50 sui punti vinti).