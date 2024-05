Roland Garros 2024, Luca Nardi travolto all’esordio dal francese Muller

Una prima Slam da dimenticare per Luca Nardi. Il tennista azzurro è stato sconfitto nettamente dal francese Alexandre Muller nel suo esordio al Roland Garros. Il transalpino, infatti, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Sicuramente ci si aspettava una prestazione diversa da parte di Nardi, anche nell’atteggiamento, con Muller che invece ha dominato ed ora attende il vincente del match tra Matteo Arnaldi e il connazionale Arthur Fils. Nardi disastroso al servizio con ben sette doppi falli e soprattutto appena il 24% dei punti vinti con la seconda. Sono addirittura trentanove gli errori non forzati di Nardi contro i venti del francese.

La partita si mette subito male per Nardi, che nel quarto gioco regala il break complice anche il primo doppio fallo del suo incontro. La reazione del marchigiano arriva comunque nel settimo game, quando si procura tre palle consecutive per il controbreak e alla fine sulla terza arriva l’errore di Muller. Purtroppo Nardi commette ancora tanti errori e nel decimo gioco, complice un altro doppio fallo e una smorzata in rete, subisce un altro break, con Muller che chiude 6-4 la prima frazione.

Da questo momento praticamente la partita dell’azzurro termina. Break del 2-0 per Muller e poi nel quarto gioco Nardi commette addirittura due doppi falli, regalando il secondo break al transalpino. Il numero 70 del mondo riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma nel game successivo è ancora disastroso al servizio, perdendolo nuovamente. Muller si prende il secondo set per 6-1.

Il copione della partita non cambia, ma è soprattutto l’atteggiamento di Nardi ad essere veramente negativo. Il nativo di Pesaro commette una serie infinita di errori. Subisce il break nel terzo game e poi anche nel quinto (addirittura a zero) e sprofonda sul 5-1 per Muller. Nardi ha un sussulto d’orgoglio e riesce a ricucire sul 5-3, ma nel nono game subisce l’ennesimo break e Muller chiude 6-3, staccando il biglietto per il secondo turno.