Roland Garros 2024, Jasmine Paolini si complica la vita ma batte Hailey Baptiste ed approda ai sedicesimi

Jasmine Paolini si qualifica per i sedicesimi del Roland Garros 2024 di tennis: l’azzurra, testa di serie numero 12, piega la resistenza della lucky loser statunitense Hailey Baptiste, pur complicandosi notevolmente la vita nel secondo set, ma alla fine chiude il match in due partite sul 6-4 7-6 (6) in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Per la tennista italiana sfida al terzo turno contro la canadese Bianca Andreescu.

Nel primo set l’azzurra salva un break point ai vantaggi del terzo game, ma non riesce a ripetersi nel quinto gioco, cedendo la battuta. La reazione di Paolini, però, è immediata, e così c’è il controbreak a trenta, alla seconda occasione. Nel decimo gioco, infine, l’azzurra mette la freccia: dal 30-30 Paolini vince gli ultimi due punti giocati ed al primo set point chiude i conti sul 6-4 in 38 minuti.

L’esito della prima frazione sembra condizionare la seconda, tanto che Paolini vola via in un batter d’occhio, grazie agli strappi a trenta nel quarto e nel sesto game, che la portano a servire per l’incontro sul 5-1. L’azzurra arriva a due punti dal match sul 30-15, poi accusa un prolungato passaggio a vuoto: Baptiste infila cinque giochi consecutivi, togliendo per tre volte la battuta all’italiana e va a sua volta a servire per il match sul 6-5.

Paolini, però, è brava ad annullare tre set point e centrare il controbreak, che porta la contesa al tiebreak. L’azzurra allunga prima sul 3-1 e poi sul 5-3, ma si fa sempre riprendere. Paolini trova un primo match point sul 6-5, ma non lo sfrutta, pur avendo il servizio a disposizione: quello buono è il secondo, in risposta, che vale l’8-6 con cui l’azzurra approda ai sedicesimi dopo 67′.

Le statistiche premiano la tenacia dell’azzurra, che vince 82 punti contro i 75 della statunitense, con Paolini che mette a segno meno vincenti, 21 contro 32, ma che concede anche molti meno gratuiti, 29 contro 44. La tennista italiana converte 5 delle 8 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 2 delle 6 concesse a Baptiste.