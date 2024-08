Ranking ATP (26 agosto 2024): Sinner alla 12ma settimana da leader, con Sonego sette azzurri in top 50!

Al termine di una settimana che definire travagliata è anche poco, Jannik Sinner rimane con la salda vetta della classifica mondiale in mano propria. Questo nonostante, dopo la sentenza ITIA sul caso che lo ha coinvolto, dal suo conto punti ne scalino 400, fatto che lo porta a 9360. Un provvedimento che, però, non è retroattivo: restano 12 le sue settimane in vetta, le stesse di Boris Becker e una in meno di Andy Roddick, due che hanno preso le difese del classe 2001 di Sesto Pusteria.

Non c’è nessuna modifica per quanto riguarda l’intero novero della top ten, Sinner a parte. Questo perché nessuno dei giocatori impegnati da oggi agli US Open è andato a giocare a Winston-Salem, e così tutte le posizioni sono cristallizzate in attesa dei prevedibili scossoni post Slam, soprattutto in tema di lotta per il secondo posto. Il salto maggiore in top 100 lo fa David Goffin, con il belga che risale 12 posti ed è ora 78° (ben lontano dal suo meglio, ma è quantomeno un guadagno).

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 26 agosto

1. Jannik Sinner 9360

2. Novak Djokovic 7460

3. Carlos Alcaraz 7360

4. Alexander Zverev 7035

5. Daniil Medvedev 6275

6. Andrey Rublev 4805

7. Hubert Hurkacz 4055

8. Casper Ruud 3855

9. Grigor Dimitrov 3655

10. Alex de Minaur 3435

Sono due le cose da annotare per quanto riguarda gli italiani nel ranking. La prima è che ora il nostro Paese può vantare un numero clamoroso di top 50, ben sette, grazie alla vittoria di Lorenzo Sonego a Winston-Salem: il bello, peraltro, è che di questi i primi cinque sono nati dal 2001 in giù. Senza per questo disdegnare Berrettini e Sonego, anzi, visto che ad ogni modo i due sono 1996 e 1995, quindi con ancora moltissimi anni davanti. L’altra annotazione riguarda Mattia Bellucci, perché i risultati delle qualificazioni degli US Open verranno contati in un momento successivo, cioè a fine Slam. Forse, allora, potremmo festeggiare di nuovo i dieci in top 100. Resterà invece a lungo fermo Giulio Zeppieri, operatosi al polso: per lui stagione finita e calo inevitabile nelle prossime settimane.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 9360

18. Lorenzo Musetti 2255

30. Matteo Arnaldi 1470

31. Flavio Cobolli 1418

37. Luciano Darderi 1291 (+1)

44. Matteo Berrettini 1160

48. Lorenzo Sonego 1116 (+10)

71. Fabio Fognini 759

90. Luca Nardi 612 (+2)

101. Mattia Bellucci 555 (+1)

135. Stefano Napolitano 447 (+1)

145. Francesco Passaro 410 (+2)

170. Andrea Pellegrino 344 (-1)

171. Giulio Zeppieri 343

175. Matteo Gigante 336