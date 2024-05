ATP Lione 2024: Luciano Darderi in semifinale senza giocare, forfait di Rinderknech

Luciano Darderi non deve neanche scendere in campo all’ATP 250 di Lione per guadagnarsi la semifinale. A favorirlo, infatti, il forfait prima di giocare del francese Arthur Rinderknech, che sarebbe stato il suo avversario.

Non si conoscono i motivi del ritiro del transalpino, che nei primi due turni si era imposto sul britannico Daniel Evans per 6-3 4-6 7-6(7) e sull’USA per Frances Tiafoe 7-6(7) 6-4. Si sarebbe trattato del suo secondo quarto di finale stagionale; il primo l’aveva raggiunto a Marsiglia.

Quanto a Darderi, invece, affronterà la terza semifinale sul circuito maggiore, dopo che a Cordoba (ATP 250) si è spinto fino alla vittoria del torneo e dopo che, a Dallas, si era invece dovuto fermare proprio al cospetto di Tiafoe nel penultimo atto.

Con la situazione venutasi a creare, Darderi entra nei primi 40 del ranking ATP con la prospettiva di rimanerci anche dovessero girare male tutte le combinazioni di risultati sia dalla Francia che da Ginevra. Inoltre, è 27° nella Race ed ha sempre più i piedi all’interno del quartetto italiano in singolare alle Olimpiadi. E a Lione, dopo aver battuto il giapponese Taro Daniel e il francese Adrian Mannarino (che sul rosso non vale la classifica che ha), a sfidarlo ci sarà uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il tedesco Dominik Koepfer.