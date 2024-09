Coppa Davis 2024, Canada-Finlandia 3-0: i nordamericani sono ad un passo dai quarti di finale

La prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis è protagonista anche a Manchester, in Gran Bretagna, dove si sta giocando il Gruppo D: il Canada, già vittorioso all’esordio sull’Argentina per 2-1, quest’oggi regola la Finlandia per 3-0, senza lasciare alcun set per strada e compie un passo molto importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

Nel primo singolare, tra i numeri 2, vede Denis Shapovalov soffrire un set prima di superare Eero Vasa con lo score di 7-6 (2) 6-2 in un’ora e 17 minuti di gioco, portando in vantaggio il Canada. Nella prima partita il nordamericano vince 12 dei primi 13 punti giocati e scappa sul 3-0, ma il finnico risponde con un contro-parziale di 12 punti a 3 per trovare la parità sul 3-3. Vasa annulla un set point nel decimo game e poi allunga la contesa al tiebreak: Shapovalov scatta sul 3-0, allunga sul 5-1, e non si fa più riprendere, chiudendo i conti sul 7-2 in 48′. Nel secondo set il nordamericano vince i primi 8 punti giocati e scappa sul 2-0, poi dal 2-1 piazza un altro parziale di 12 punti a 2 e si porta sul 5-1, prima di chiudere sul 6-2 in 29′. Shapovalov mette a segno 21 vincenti contro i 10 di Vasa e concede 30 gratuiti contro i 44 del finnico.

Nella sfida tra i numeri 1, invece, Felix Auger-Aliassime liquida Otto Virtanen per 6-2 6-3 in un’ora e tredici minuti, dando il punto della vittoria al Canada per 2-0. Nella prima frazione l’equilibrio dura fino al 2-2, poi il nordamericano inanella quattro giochi consecutivi con due break a trenta ed a quindici e chiude sul 6-2 in 33′. Nella seconda partita, ancora una volta, a spezzare gli equilibri è il sesto gioco, nel quale il canadese opera il break ai vantaggi e scappa sul 4-2. Auger-Aliassime concede nel complesso appena due punti al finlandese nei seguenti due turni al servizio, e la vittoria arriva sul 6-3 in 40′. Anche in questo caso da entrambe le parti si registrano più vincenti che gratuiti: 19-28 il saldo per il canadese contro il 14-37 del finlandese.

A risultato ormai acquisito, il doppio, che potrebbe essere importante nell’economia del girone in caso di mancata vittoria della Gran Bretagna sull’Argentina nel tie di domani, premia Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, che superano Harri Heliovaara ed Otto Virtanen per 6-2 7-5 in un’ora ed un quarto di gioco, ed il Canada così chiude i conti sul 3-0. Nel primo set i nordamericani operano il break a trenta nel quarto game, difendono il vantaggio acquisito e poi nell’ottavo gioco strappano ancora la battuta a trenta ai finlandesi, andando a vincere sul 6-2 in 33′. Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break tra settimo ed ottavo game, con i canadesi che vanno sotto e poi ristabiliscono subito la parità, prima di piazzare l’allungo decisivo nel dodicesimo game, con lo strappo a quindici che vale il 7-5 in 42′. I nordamericani mettono a segno più vincenti degli avversari, 25 contro 16, e concedono meno gratuiti, 31 contro 39.