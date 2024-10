ATP Almaty 2024: Fabio Fognini sconfitto da Otto Virtanen al primo turno

Per Fabio Fognini termina subito il cammino all’ATP 250 di Almaty. Il taggiasco deve infatti cedere di fronte al finlandese Otto Virtanen per 6-3 7-6(4): in questo modo le presenze italiane in Kazakistan terminano qui, dal momento che il ligure era l’unico presente. Per Virtanen ora ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 3 del seeding.

Fognini parte a rilento, fatto che consente a Virtanen di andare subito avanti di un break, realizzato a 30 nel secondo gioco. Il ligure recupera con la stessa moneta nel game successivo, ma le difficoltà al servizio rimangono. Conseguenza ne è una seconda perdita della battuta, stavolta a 15, che si rivela fatale per l’esito del parziale, chiuso senza difficoltà dal finlandese sul 6-3.

Ci sono meno situazioni critiche nel secondo set, in cui è comunque Virtanen ad avere qualche opportunità in più rispetto a Fognini. Il taggiasco è costretto ai vantaggi tanto sul 2-2 quanto, soprattutto, sul 5-5, momento nel quale si ritrova a dover salvare una palla break. Quanto al finlandese, arriva a perdere al massimo due punti nei propri turni di battuta. Si arriva così a un tie-break dalle sembianze complicate, perché è tutto un tira e molla favorevole a Virtanen, il quale riesce però a ridere per ultimo e a chiudere sul 7-4.

Nell’ora e 23 minuti di gioco nove gli ace da parte di Virtanen, che comunque dalle prime ha tanto (25/31, 81%) in proporzione alle quantità che mette in campo (31/61, 51%). La vera arma è la seconda: è costretto a servirne tante (30), ma fa il 70%. Di contro, 76% di prime in campo per Fognni, ma 64% e 47% con i due servizi in termini di punti vinti.