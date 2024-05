Roland Garros 2024: Bolelli e Vavassori rinviati a domani dalla pioggia assieme a tutti gli altri doppi odierni

Fatti salvi i due campi coperti dal tetto, il Court Philippe Chatrier e il Court Suzanne Lenglen, su tutti gli altri all’interno degli impianti del Roland Garros la situazione della pioggia sta creando problemi pesantissimi. Non si è infatti ancora riusciti a giocare nessun 15 dal Court Simonne Mathieu in giù.

Dopo poco meno di quattro ore di rinvii e spostamenti tentati, l’organizzazione ha preso la decisione di cancellare tutti i doppi odierni. Questo fatto, chiaramente, coinvolge anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi dal primo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan e il brasiliano Fernando Romboli.

Il match era in programma come apertura sul campo numero 2 del complesso sito nel Bois de Boulogne, e a un certo punto, intorno alle 14:00, è sembrato possibile un ingresso in campo perché i teloni erano stati tolti. Poi il nuovo approdo dell’acqua e la fine di ogni speranza, almeno per oggi.

Inevitabile pensare che il nuovo appuntamento per i quattro protagonisti sarà nella giornata di domani, che però sembra essere destinata ad essere nuovamente segnata dalla furia di Giove Pluvio. Che, nello specifico, non è neanche così potente, ma sufficiente per creare numerosi ordini di problemi.