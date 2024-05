Ranking WTA (27 maggio 2024): Swiatek al sicuro, Collins decima. Bronzetti scende

Come quasi d’uso nella settimana che precede uno Slam, il ranking WTA non ha particolari variazioni. In realtà, a ben vedere, stante l’abissale vantaggio di Iga Swiatek su Aryna Sabalenka (e non si vede come possa esserci un aggancio al Roland Garros, lo Slam per eccellenza della polacca, anche se la bielorussa ha dimostrato di poterla parzialmente insidiare), qualcosa di nuovo c’è.

E riguarda chi, a fine anno, smetterà: per Danielle Collins, infatti, si apre la porta della top ten con il guadagno di due posizioni dovuto al raggiungimento della finale a Strasburgo. Dal WTA 500 francese arriva anche la risalita di Madison Keys, che si rimette alle porte delle 10 con il 12° posto. Nelle 100 il maggior guadagno, ancora in quota USA, ce l’ha Peyton Stearns con un +19 (ora è 62a) dovuto alla vittoria a Rabat.

RANKING WTA (TOP 10)

1. Iga Swiatek 11695

2. Aryna Sabalenka 8138

3. Coco Gauff 7638

4. Elena Rybakina 5673

5. Jessica Pegula 4550

6. Marketa Vondrousova 4143

7. Maria Sakkari 3980

8. Qinwen Zheng 3945

9. Ons Jabeur 3748

10. Danielle Collins 3472

Due le posizioni perse da Jasmine Paolini, ma solo perché attorno a lei le variazioni sono state di quelle capaci di cambiare tutta la situazione attorno a lei. Chi scende è Lucia Bronzetti, che, non avendo difeso la vittoria di Rabat di un anno fa, si è trovata a dover cedere 19 posti. Restano sempre cinque le azzurre nella top 100, anche se la vera questione, ancora per un po’, rimarrà ciò che c’è dietro.

TOP 10 AZZURRE

15. Jasmine Paolini 2898

51. Elisabetta Cocciaretto 1149

67. Lucia Bronzetti 983

92. Martina Trevisan 778

95. Sara Errani 765

169. Lucrezia Stefanini 439

263. Giorgia Pedone 278

277. Nuria Brancaccio 262

282. Camilla Rosatello 255

296. Silvia Ambrosio 232