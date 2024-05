Quante posizioni ha scalato Francesco Passaro nel ranking ATP? Risalita perentoria a Roma

Francesco Passaro è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha avuto una ghiotta chance nel tie-break del secondo set per battere il lusitano e qualificarsi agli ottavi di finale del torneo sul mattone tritato della capitale, ma non è riuscito a concretizzare il match-point e poi si è inchinato al tie-break del terzo parziale, terminando così la propria avventura nella città eterna.

Francesco Passaro proveniva dalle qualificazioni ed era davvero a un passo dalla possibilità di affrontare il vincente del confronto tra Luciano Darderi e il tedesco Alexander Zverev per un posto nei quarti di finale. Il 23enne deve comunque archiviare in maniera positiva questa avventura: i due infortuni della passata stagione sembrano essere ormai alle spalle e ora la risalita è ufficialmente iniziata, ci sono tutte le carte in regola per ambire a risultati di primo piano.

Grazie ai risultati ottenuti a Roma, Francesco Passaro ha scalato ben 55 posizioni nel ranking ATP e attualmente occupa il 185mo posto con 318 punti all’attivo. Ricordiamo che il perugino vanta come best ranking la 108ma piazza raggiunta nel febbraio 2023: le prestazioni offerte durante l’ultima settimana possono fare sperare in una sua ulteriore scalata della graduatoria mondiale nei prossimi mesi.