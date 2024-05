Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori nel ranking di doppio a Roma. E nella Race…

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis nel torneo di doppio maschile: da inizio manifestazione i due azzurri hanno così incamerato 360 punti per il ranking ATP della specialità. Va sottolineato come, a differenza di quanto accaduto per la classifica di singolare, nella graduatoria di doppio l’assegnazione dei punti per il ranking ATP non è cambiata rispetto al passato.

Andrea Vavassori, che lunedì 6 maggio era 27° a quota 3405, è già certo di ritoccare il proprio best ranking: guadagnando 270 punti netti (l’azzurro scarta i 90 punti del secondo turno del 2023) è già salito in 20ma posizione virtuale con 3675. In caso di approdo in finale, invece, Vavassori sarà 17° con 3915 punti, infine vincendo il torneo volerebbe in 13ma piazza a quota 4315.

Simone Bolelli, che invece in carriera è stato anche numero 8 del mondo, nell’ultimo aggiornamento era 28° con 3385 punti: l’azzurro, incamerando 270 punti netti (fu eliminato al secondo turno a Roma lo scorso anno in coppia con Fabio Fognini), è salito al 21° posto a quota 3655, mentre in caso di passaggio alla finale sarà 18° con 3895 punti, infine in caso di vittoria nel torneo andrà ad occupare la 14ma posizione a quota 4295.

RANKING ANDREA VAVASSORI DOPPIO 20 MAGGIO

Ranking lunedì 6 maggio: 3405, 27° posto.

Punti da scartare lunedì 29 gennaio: 90 (secondo turno ATP Roma 2023 in coppia con Andrea Pellegrino).

Punti da incamerare lunedì 29 gennaio: al momento 360 (semifinali ATP Roma 2024 con Simone Bolelli).

Ranking con il passaggio in semifinale: 3675 punti, 20° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3915 punti, 17° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4315 punti, 13° posto virtuale.

RANKING SIMONE BOLELLI DOPPIO 20 MAGGIO

Ranking lunedì 6 maggio: 3385, 28° posto.

Punti da scartare lunedì 20 maggio: 90 (secondo turno ATP Roma 2023 con Fabio Fognini).

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 360 (semifinali ATP Roma 2024 con Andrea Vavassori).

Ranking con il passaggio in semifinale: 3655 punti, 21° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3895 punti, 18° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4295 punti, 14° posto virtuale.

RACE BOLELLI/VAVASSORI DOPPIO 20 MAGGIO

Race lunedì 6 maggio: 2350, 2° posto.

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 360 (semifinali ATP Roma 2024).

Race con il passaggio in semifinale: 2710 punti, 2° posto virtuale.

Race dopo il passaggio in finale: 2950 punti, 2° posto virtuale.

Race dopo la vittoria in finale: 3350 punti, 1° posto.