ATP Roma 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori di forza in semifinale agli Internazionali d’Italia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel caldissimo ambiente del campo intitolato a Nicola Pietrangeli, si qualificano per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 in doppio. Battuti in modo netto Wesley Koolhof e Nikola Mektic: la coppia olandese-croata deve salutare il torneo in ragione di un netto 6-4 6-2 della coppia azzurra, ora destinata ad affrontare un altro croato, Mate Pavic, e la gloria di El Salvador Marcelo Arevalo.

L’inizio di primo set non è esattamente dei migliori per nessuna delle due coppie: ci sono infatti tre break in tre game di fila. Il problema è però nella coppia, di fatto, ospite, e si chiama Koolhof, che è davvero sotto il suo livello e di servizio ne perde un secondo, mandando Bolelli e Vavassori sul 4-1. Proprio Bolelli commette qualche errore di troppo e rimette vicini gli avversari. Non accade però più nulla di rilevante nel parziale e arriva dunque il 6-4.

Il secondo parziale vede sempre più in vena Vavassori, in una di quelle giornate in cui niente lo può fermare. Il resto lo fa Koolhof, che commette due doppi falli sull’1-1 per lasciar letteralmente andare i due italiani, a questo punto spinti sia dall’incitamento reciproco che dal pubblico presente sui gradini di pietra del Pietrangeli. E, in mezzo alle statue, s’ergono i due uomini che, chiudendo in facilità per 6-2, entrano in semifinale.

Va rimarcato come questa per Bolelli sia la terza semifinale romana, dopo quelle raggiunte nel 2011 e 2022 insieme a Fabio Fognini. Per l’Italia, dal 2000, è la quarta volta con una coppia al penultimo anno: proprio a inizio millennio ce la fecero Massimo Bertolini e Cristian Brandi. Qui Bolelli e Vavassori ce la fanno soprattutto per via dell’ottimo rendimento con i punti vinti su prima e seconda (72%-59%, 65%-41%).