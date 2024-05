Quando la rivincita tra Usyk e Fury? Il contratto parla chiaro, ci sarà un nuovo Mondiale unificato

Oleksandr Usyk ha sconfitto Tyson Fury per split decision e si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. La categoria regina della boxe ha un solo padrone: il 37enne ucraino che ha avuto la meglio sul 35enne inglese sul ring di Riyadh (Arabia Saudita). Già detentore delle corone WBA, WBO, IBF, IBO, il ribattezzato The Cat ha strappato lo scettro WBC al rinominato The Gipsy King e ha così completato il puzzle con pieno merito.

Oleksandr Usyk, che era già seduto sul trono incontrastato dei pesi cruiser, ha così completato l’unificazione anche al piano superiore e al momento è il miglior pugile in circolazione a livello planetario. Tyson Fury non ha preso sportivamente il verdetto non unanime, dichiarando a caldo che avrebbe meritato lui il successo e invocando subito la rivincita.

Ne ha piena facoltà, perché nel contratto stipulato tra i due pugili figura una clausola che impone al vincitore di concedere la rivincita. La data ci sarebbe già, come ha confermato Turki Al-Sheikk, presidente del Ministero dell’Intrattenimento dell’Arabia Saudita: il prossimo 12 ottobre sempre a Riyadh. Una vittoria di Usyk chiuderebbe definitivamente i conti, un successo di Fury potrebbe portare all’atto che chiuderebbe la trilogia come nelle pagine più belle della storia della boxe.

QUANDO LA RIVINCITA TRA USYK E FURY?

La rivincita è prevista da contratto e dunque ci sarà di sicuro. Ci sarebbe anche già la data: sabato 12 ottobre, sempre a Riyadh.