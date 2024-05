Basket, l’Olimpia Milano raggiunge la finale scudetto. Vittoria anche a Brescia e 3-0 nella serie

L’Olimpa Milano è la prima finalista dei Playoff della Serie A di basket. La squadra di Ettore Messina chiude la serie contro la Germani Brescia sul 3-0, vincendo anche gara-3 con il punteggio di 96-86. Una partita che ha visto Milano sempre in controllo fin dal primo quarto, gestendo poi il vantaggio. Si tratta della quarta finale Scudetto consecutiva per l’Olimpia, che ha vinto gli ultimi due titoli contro quella Virtus Bologna che potrebbe ritrovare nuovamente contro. Domani ci sarà gara-4 tra Venezia e Virtus.

Una prestazione eccezionale dall’arco per Milano (18/36), con Giampaolo Ricci come miglior marcatore dell’incontro con 16 punti. Importanti anche i 14 di Shavon Shields, Nikola Mirotic e Devon Hall, oltre ai 12 di Shabazz Napier. A Brescia non bastano i 21 di C.J Massinburg.

Inizio fulminante di Milano che scappa subito sul 7-0. Della Valle accende l’attacco bresciano e la partita diventa un festival delle triple. Shields, Napier e Hall da una parte, Cournooh, Della Valle e Gabrie dall’altra, ma è ancora l’Olimpia ad ad essere avanti (21-16). Il finale di quarto premia ancora la squadra di Messina, con altre due triple (7/13 di squadra) di Pippo Ricci, che valgono il +11 (32-21) alla prima sirena.

Massinburg si inventa un gioco da tre punti in apertura di secondo quarto, ma Napier è infallibile dall’arco (4/4 nel primo tempo) e Milano ritorna sul +11. L’Olimpia è scatenata e continua a segnare triple a raffica con Ricci e poi anche con Shields dopo una banalissima palla persa da Brescia, toccando il +19. Si va negli spogliatoi con Milano avanti 56-39 con un’Olimpia che ha 14/23 dall’arco.

Brescia esce benissimo dagli spogliato con un 6-0 di parziale che obbliga Messina al timeout. Melli e Ricci replicano per Milano, che riesce a mantenere la doppia cifra di vantaggio. Brescia, però, non ha alcuna intenzione di mollare e le triple di Petrucelli e Gabriel valgono il -8 (57-65). Ancora un incredibile Ricci risponde dall’arco, ma a coronare tre quarti eccellenti per Milano ci pensa una clamorosa tripla di Hines sulla sirena (77-64).

Milano il pieno controllo della partita nell’ultimo quarto e in pratica vive dieci minuti ad amministrare. La penetrazione di Flaccadori per il +17 (84-67) fa praticamente calare il sipario sulla partita. Brescia non ha più la forza di reagire e riesce solo a ricucire il parziale negli ultimi minuti con Messina che svuota la sua panchina. Finisce

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-96 (21-32, 18-24, 25-21, 22-19)

Brescia: Gabriel 15, Bilan 10, Burnell 4, Massinburg 21, Tanfoglio, Della Valle 7, Petrucelli 5, Cobbins 7, Cournooh 12, Akele 5, Porto

Milano: Bortolani, Tonut 5, Melli 7, Napier 12, Ricci 16, Flaccadori 4, Hall 14, Caruso, Shields 14, Mirotic 14, Hines 5, Voigtmann 5