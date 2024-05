Playoff NBA 2024: Denver vince ancora a Minnesota, Indiana domina con New Yorkn

Tutto in parità dopo le due partite disputate nella notte per i Playoff NBA 2024. I campioni in carica dei Denver Nuggets espugnano ancora il campo dei Minnesota Timberwolves e firmano il 2-2, riportando il fattore campo dalla loro parte. Stesso identico punteggio nella sfida tra New York ed Indiana, con i Pacers che hanno travolto i Knicks in una gara-4 senza storia.

I campioni in carica sono ancora vivi e ribaltano completamente l’inerzia di una serie che sembrava ormai nelle mani di Minnesota dopo la clamorosa doppia vittoria in gara-1 e gara-2. Denver, però, dopo aver dominato la terza sfida, vince anche la quarta per 115-107 ed ora ha nuovamente il vantaggio del fattore campo. I Nuggets hanno preso il comando della sfida alla fine del primo quarto, allungando oltre la doppia cifra di vantaggio all’intervallo con anche un incredibile canestro da centrocampo di Murray. Minnesota ha provato a rientrare, ma Denver ha respinto ogni assalto, prendendosi la vittoria.

Nikola Jokic è il protagonista principale con 35 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. Un contributo fondamentale lo porta anche Aaron Gordon, che mette a referto 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Sono, invece, 19 i punti di Jamal Murray. A Minnesota non basta un mai domo Anthony Edwards, che firma 44 punti con 16/25 dal campo.

Anche gli Indiana Pacers pareggiano i conti e lo fanno al termine di una gara-4 a senso unico. Finisce 121-89 per la squadra di coach Rick Carlisle. Una partita già chiusa dopo il primo quarto, con Indiana avanti addirittura di venti punti (34-14). I Pacers allungano ulteriormente, mentre New York sprofonda completamente sul -40, decidendo di levare con larghissimo anticipo i titolari in vista di gara-5.

Nella serata magica dei Pacers il migliore è Tyrese Haliburton con 20 punti, ma dalla panchina arriva i contributi fondamentali di un Tj McConnell da 15 punti e 10 assist ed un Obi Toppin da 14 punti. Per New York ci sono 20 punti di Alec Burks e 18 di Jalen Brunson.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers – New York Knicks 121-89 (serie 2-2)

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 107-115 (serie 2-2)