NBA Playoff 2024, i Mavericks vincono gara-5 contro i Timberwolves e volano alle Finals! Doncic e Irving ancora decisivi

I Dallas Mavericks non falliscono il secondo match-point nei playoff NBA 2024 e volano alle Finals! I texani battono i Minnesota Timbervoles per 103-124 nella gara-5 delle finali della Western Conference in un match senza storia dal primo quarto fino alla sirena conclusiva, chiudono la serie sul 4-1 e raggiungono così i Boston Celtics nell’atto conclusivo che mette in palio il titolo – s’incomincia venerdì 7 giugno alle 2:30 ora italiana per gara-1 in programma al TD Garden di Boston.

Ospiti che provano a mettere pressione fin dalle prime battute (6-12), con la tripla di Conley ed il 2+1 di Rudy Gobert che pareggiano i conti (18-18) a metà parziale. I Mavericks prendono fiducia, premono sull’acceleratore e piazzano un break micidiale di 13-0 (18-31). Minnesota accusa il colpo, con un ispirato Luka Doncic che pesca Kyle Irving per il 19-35 con cui si chiude il primo quarto. Nella seconda frazione il copione non cambia, con Dallas che continua a mantenere le marce alte e Minnesota che non riesce a risalire la china nonostante i punti pesanti di Karl-Anthony Towns e di Rudy Gobert: ci pensano ancora Doncic ed Irving a spingere i Mavericks, che alla seconda sirena accarezzano perfino i trenta punti di distacco sul punteggio di 40-69.

Nella ripresa Karl Anthony-Towns prova a dare una scossa, ma la franchigia del Texas non cala l’intensità ritocca costantemente il massimo vantaggio fino al +36 con la penetrazione di Luka Doncic (46-82). L’attacco ospite funziona a meraviglia, mentre i padroni di casa non riescono a trovare più soluzioni per impensierire Dallas: si va così all’ultima pausa breve del match sul punteggio di 73-97 in favore dei Mavericks. Nel quarto conclusivo gli ospiti possono giocare con il cronometro forti dell’importante margine accumulato nei parziali precedenti, con Minnesota che cerca invano di scendere sotto i venti punti di svantaggio per congedarsi nel modo migliore dal pubblico di casa: finisce 103-124 in favore dei Mavericks, che si aggiudicano gara-5 e chiudono la serie ad Ovest per 4-1 e volano così alle NBA Finals dove andranno a contendere il Larry O’ Brien Trophy ai Boston Celtics per provare a conquistare il secondo titolo della loro storia dopo quello del 2010-2011!

Luka Doncic e Kyrie Irving mettono il loro sigillo sulla vittoria con 36 punti ciascuno, con il fuoriclasse sloveno che piazza una doppia doppia insieme a 10 rimbalzi. 12 punti di P.J. Washington e 11 di Daniel Gafford, mentre ai Timberwolves non bastano i 28 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 28 punti e 9 rimbalzi di Anthony Edwards ad evitare il ko, con Rudy Gobert limitato a ‘solo’ 9 punti in quasi 27’ sul parquet.