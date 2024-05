Playoff NBA 2024: Doncic e Irving trascinano Dallas anche in gara-3. Mavs ad un passo dalle Finals

I Dallas Mavericks sono sempre più vicini a tornare alle Finals NBA dopo tredici anni. Anche in gara-3 Luka Doncic e Kyrie Irving fanno la differenza e la squadra di coach Jason Kidd si impone 116-107 sui Minnesota Timberwolves, portandosi sul 3-0 nella serie. Ora basta una sola vittoria ai Mavs per diventare campioni della Western Conference e andare a sfidare con ogni probabilità i Boston Celtics, che sono avanti con il medesimo punteggio contro gli Indiana Pacers.

Dallas ha in mano il controllo nella partita nel primo tempo, ma Minnesota ribalta tutto giocando un ottimo terzo quarto, che permette anche agli ospiti di presentarsi avanti di un punto prima dell’ultima frazione. Qui si scatenano Doncic e Irving, che combinano insieme ventuno punti e guidano Dallas alla vittoria. Il canestro decisivo lo firma Irving con una splendida azione in solitaria per il +6 ad un minuto dalla fine.

