Playoff NBA 2024: Cleveland e Dallas vincono gara-2 e ribaltano il fattore campo

Dopo aver perso nettamente la prima partita, i Cleveland Cavaliers e i Dallas Mavericks si prendono gara-2, superando rispettivamente i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder. Le due serie sono ora sull’1-1 e si spostano in Ohio ed in Texas con la possibilità per Cavs e Mavs di sfruttare il fattore campo.

Succede tutto nel secondo tempo tra Boston e Cleveland. Le due squadra hanno chiuso in parità all’intervallo, poi gli ospiti hanno trovato l’allungo decisivo tra terzo e quarto quarto, chiudendo alla fine con un perentorio 118-94. Addirittura i tifosi dei Celtics fischiano la squadra, totalmente crollata sotto i colpi di uno strepitoso Donavan Mitchell, che segna 16 dei suoi 29 punti finali proprio nel terzo quarto.

Fondamentali per Cleveland anche la doppia doppia di Evan Mobley, autore di 21 punti e 10 rimbalzi, e i 21, uscendo dalla panchina di Caris LeVert. Secondo tempo da dimenticare per Boston, a cui non sono bastati i 25 di Jayson Tatum e i 19 di Jaylen Brown.

Anche i Dallas Mavericks ribaltano tutto, infliggendo la prima sconfitta di questi Playoff ad OKC. Finisce 119-110 in favore di Doncic e compagni, con i Thunder che subiscono per la prima volta più di 100 punti nella post season. I numeri uno ad Ovest sono stati costretti ad inseguire fin dal primo quarto, ma si sono portati avanti in avvio di terzo quarto. Da quel momento nuovo parziale di Dallas, che ritorna sulla doppia cifra di vantaggio e non la lascia più.

Luka Doncic è il protagonista della serata dei Mavs, chiudendo l’incontro con 29 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Un contributo importantissimo, però, è quello di PJ Washington, che mette a referto una doppia doppia da 29 e 11 rimbalzi. Importanti anche i 17 dalla panchina di Tim Hardaway Jr, mentre Kyrie Irving chiude con 9 e 11 assist. Ad OKC non basta Shai Gilgeous-Alexander da 33, 12 rimbalzi e 8 assist ed anche Jalen Williams da 20.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 94-118 (serie 1-1)

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 110-119 (serie 1-1)