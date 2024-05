Pentathlon, Giorgio e Roberto Micheli eliminati in semifinale nella Coppa del Mondo di Sofia

Non ci saranno azzurri nella finale individuale maschile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, in corso a Sofia, in Bulgaria: vengono eliminati in semifinale, infatti, i fratelli azzurri Giorgio e Roberto Micheli (Fiamme Oro).

Entrambi inseriti nella Semifinale A, con 9 pass a disposizione per la finale di domani, Giorgio Micheli si classifica undicesimo con 1162 punti, mentre Roberto Micheli termina quattordicesimo a quota 1132. La vittoria va al magiaro Balazs Szep con 1172 punti, ma lo score migliore in assoluto lo fa segnare l’elvetico Alexandre Dallenbach, il quale svetta nella Semifinale B a quota 1179.

Domani, dunque, l’unica azzurra in gara sarà Alice Rinaudo (Fiamme Oro), impegnata nella finale femminile, mentre lunedì 13 la stessa italiana sarà al via della staffetta mista, nella quale farà coppia con Matteo Bovenzi (Area 51), campione italiano junior ed al debutto in Coppa del Mondo.