Pentathlon, Alessandra Frezza e Roberto Micheli undicesimi nella staffetta mista dei Mondiali

Cala il sipario sui Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: a Zhengzhou, in Cina, la chiusura è toccata, come di consueto, alla staffetta mista, trasformata in una gara di tetrathlon a causa della pioggia, che ha impedito la disputa della prova di equitazione.

L’Italia, al via con Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro), gli stessi azzurri in gara nelle prove individuali, dove entrambi però sono usciti di scena nelle qualificazioni, ha raccolto l’undicesima posizione a quota 1055 punti.

Medaglia d’oro e titolo iridato per i sudcoreani Changwan Seo e Sunwoo Kim con 1116 punti, i quali hanno preceduto gli egiziani Malak Ismail e Mohamed Elgendy, all’argento a quota 1110, ed i lituani Titas Puronas ed Elzbieta Adomaityte, al bronzo con 1105.

STAFFETTA MISTA MONDIALI PENTATHLON 2024

1 SEO CHANGWAN/KIM SUNWOO COREA DEL SUD 1116

2 ELGENDY MOHAMED/ISMAIL MALAK EGITTO 1110

3 PURONAS TITAS/ADOMAITYTE ELZBIETA LITUANIA 1105

4 BORODA-DUDOCHKIN GIORGIY/POTAPENKO ELENA KAZAKISTAN 1099

5 LAWRYNOWICZ DANIEL/NOWACKA OKTAWIA POLONIA 1094

6 CHEN BAILIANG/GU YEWEN CINA 1080

7 KOVALCHUK YURIY/PERMYKINA VALERIYA UCRAINA

8 MACIAS LORENZO/OLIVER CATHERINE MAYRAN MESSICO 1073

9 NOVOTNA VERONIKA/KUF JAN CECHIA 1068

10 MUELLER VITAL/JURT ANNA SVIZZERA 1057

11 FREZZA ALESSANDRA/MICHELI ROBERTO ITALIA 1055

12 KALLASTE CARL ROBERT/JOGISU JOHANNA MARIA ESTONIA

13 LIAO TZU-CHENG/CHEN YU-HSUAN CINA TAIPEI 1000