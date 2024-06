Pentathlon, ai Mondiali gli ultimi pass diretti per Parigi 2024: Roberto Micheli sogna il podio, Matteo Cicinelli spera nel ranking

Matteo Cicinelli non sarà presente ai Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: a rappresentare l’Italia saranno Roberto Micheli ed Alessandra Frezza. In palio ci saranno tre pass per i Giochi Olimpici, che saranno assegnati nominalmente agli atleti che saliranno sul podio. L’Italia è alla ricerca del secondo pass nel settore maschile e nel caso in cui Roberto Micheli non riuscisse ad andare a medaglia occorrerà fare i conti per capire se Matteo Cicinelli riuscirà ad ottenere la carta olimpica attraverso il ranking, che si chiuderà proprio alla fine dei Mondiali.

Cicinelli al momento è il quarto atleta eleggibile in graduatoria e, per la regola del contingente massimo di due atleti per Paese, potranno essere al massimo dieci, nella peggiore delle ipotesi, gli atleti eleggibili che potranno scavalcarlo. Dunque il pass per l’azzurro non è aritmeticamente certo, ma molto probabile, per diversi motivi. Innanzitutto i pass da assegnare tramite il ranking dai 9 attuali potrebbero diventare addirittura 14, qualora andassero a podio ai Mondiali tre atleti già qualificati ai Giochi o appartenenti a Paesi che abbiano già due atleti qualificati (leggasi Egitto e Messico), e nell’ipotesi in cui le due quote universali non vengano assegnate e così riallocate tramite ranking.

Nel caso in cui si verificassero tutte queste ipotesi, allora Cicinelli sarebbe già certo del pass olimpico. L’azzurro, però, potrebbe avanzare anche nel ranking olimpico, ovviamente solo in quanto a piazzamento tra gli atleti eleggibili, nel caso in cui vada a medaglia ai Mondiali qualcuno (o tutti, nel migliore dei casi) tra i tre atleti al momento eleggibili che lo precedono. Dato che dall’analisi in questione sono esclusi, per ovvi motivi, gli atleti che supererebbero Cicinelli andando a podio nella rassegna iridata, l’altro fattore che fa ben sperare per la qualificazione dell’azzurro a Parigi 2024 è che tutti gli inseguitori di Cicinelli hanno bisogno di ottimi piazzamenti ai Mondiali per scavalcarlo.

La combinazione dunque è di complessa realizzazione, anche qualora dovessero restare soltanto 9 i pass da assegnare: anche i più immediati degli inseguitori di Cicinelli avranno bisogno di entrare in finale per pensare di scavalcarlo, per poi scalare qualche posizione una volta giunti all’ultimo atto. Un altro punto da tenere in considerazione è quello che riguarda la partecipazione di russi e bielorussi (16 nel complesso tra uomini e donne, in gara proprio nelle prove individuali) sotto la bandiera degli atleti individuali neutrali, i quali potrebbero occupare piazzamenti che invece si rivelerebbero preziosi per gli inseguitori di Cicinelli.

COME FUNZIONA IL RANKING OLIMPICO

Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed allo stato attuale delle cose conta i punti assegnati nel 2023 ai Giochi Europei, ai Campionati Africani ed Oceanici, ai Giochi Asiatici, ai Giochi Panamericani, e nelle quattro tappe del Pentathlon Challenger (l’ultima disputata nel 2024) e nel 2024 nelle quattro tappe di Coppa del Mondo e nella Finale. All’appello mancano soltanto i punti che verranno distribuiti proprio ai Mondiali.

In caso di medaglia iridata di Roberto Micheli, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica. L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si potranno portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, come detto, avrà l’ultima occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali, in programma a Zhengzhou, in Cina, dal 9 al 16 giugno: nella rassegna iridata occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024. Nel caso in cui Micheli non andasse a podio, invece, si dovrà fare affidamento sul piazzamento di Cicinelli nel ranking.

RANKING OLIMPICO INDIVIDUALE MASCHILE AL 25 MAGGIO

(Tra parentesi la posizione necessaria ai Mondiali agli avversari di Cicinelli per scavalcarlo)