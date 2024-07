Pentathlon, l’Italia maschile è certa di una medaglia agli Europei! Cicinelli, Malan ed Alessandro approdano all’ultimo atto

Continua ad ottenere ottimi risultati l’Italia del pentathlon moderno agli Europei senior 2024 in corso a Budapest, in Ungheria: sono tre gli azzurri qualificati per la finale maschile di domani. Matteo Cicinelli, Giorgio Malan e Federico Alessandro sono anche certi di una medaglia nella graduatoria a squadre.

Nella Semifinale A Giorgio Malan giunge secondo con 1172 punti, mentre viene eliminato Roberto Micheli, che termina 14° a quota 1133. Nella Semifinale B, invece, Matteo Cicinelli domina e chiude al primo posto a quota 1198, ma si qualifica anche Federico Alessandro, sesto con 1189.

Nell’ultimo atto di domani i tre azzurri ripartiranno dai punteggi fatti registrare nel ranking round di scherma valido per semifinale e finale: Matteo Cicinelli scatterà con 225 punti, Giorgio Malan partirà con 220 e Federico Alessandro inizierà a quota 215.