Pattinaggio di figura: il calendario 2024-2025 subisce due modifiche di rilievo

Cambia il calendario 2024-2025 dedicato al pattinaggio di figura. I Campionati Europei 2025 non si svolgeranno infatti in Croazia come invece pianificato da tempo. La notizia è arrivata nelle scorse ore, dopo un comunicato rilasciato dall’International Skating Union.

Non sono chiari, ad oggi, i motivi della rinuncia. Nella nota si parla infatti di poco precisate “circostanze tecniche”. In virtù di quanto successo, l’ISU come da prassi ha chiesto ai membri affiliati di avanzare una proposta per poter organizzare la rassegna. La scadenza in tal senso è prevista per il prossimo 24 maggio.

Qualcosa di simile è accaduto anche con la Federazione francese che, invece, ha deciso di rinunciare a quella che era la prima tappa del circuito Junior Grand Prix, inizialmente programmata in quel di Epinal. Il consiglio in tal senso è già intervenuto, assegnando una evento a Wuxi, in Cina, dal 9 al 12 ottobre 2024. Inoltre, la FFSG ha chiesto e ottenuto la possibilità di spostare le Finali Grand Prix da Orlèans a Grenoble.

A margine, nello stesso comunicato (il 2635), vengono segnalate le dimissioni di Eric Radford da membro della commissione atleti. Le motivazioni della scelta sono legate all’attuale ricorso in appello al CAS da parte della Federazione canadese per la riassegnazione delle medaglie del Team Event di Pechino 2024 a seguito della squalifica di Kamila Valieva.