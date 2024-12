Pattinaggio artistico, Daniel Grassl quarto alle Finali Grand Prix. Dominio di Malinin

Applausi a scena aperta per Daniel Grassl alla Patinoire Polesud di Grenoble, impianto sportivo che ha ospitato questo fine settimana le attese Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. L’azzurro ha infatti conquistato la quarta posizione nella prova individuale maschile, incantando il pubblico presente in arena con un programma libero di grande bellezza, eseguito cercando di ridurre al minimo le sbavature.

Il nativo di Merano seguito da Edoardo De Bernardis ha dimostrato ancora una volta grande confidenza con il suo free program, pattinato sull’interessante tema di “Billy Elliot” e impreziosito come sempre da un contenuto tecnico di alto profilo. L’azzurro come primo elemento ha atterrato un quadrplo lutz, per poi passare al quadruplo loop e, infine, a un davvero pregevole quadruplo salchow.

In scioltezza il resto del layout, in cui l’altoatesino ha snocciolato due tripli axel – uno combinato con il triplo toeloop, l’altro proposto in sequenza con due doppi axel – la catena triplo loop/triplo toeloop e il triplo lutz, ben eseguendo anche il resto delle difficoltà come le trottole, la sequenza coreografica e quella di passi. Seppur in prima battuta il tecnico recitasse 104, lo score è purtroppo sceso in fase di review per via della sottorotazione dei primi due salti, attestandosi in quota 173.20 (93.54, 79.55) per 254.96. Numeri che hanno permesso a Daniel di tenere in controllo sia il kazako Mikhail Shaidorov, scivolato in quinta casella con 162.49 (85.71, 77.78) per 253.35 che il padrone di casa Kevin Aymoz, sesto classificato con 169.81 (83.73, 86.08) per 238.63.

Il grande favorito della vigilia, lo statunitense Ilia Malinin, si è confermato leader del movimento vincendo la gara grazie al largo vantaggio accumulato nello short. Il detentore del titolo iridato ha infatti sporcato il suo programma, guadagnando 186.69 (100.85, 86.84) per 292.12 ed arginando i due nipponici Yuma “Piuma” Kagiyama, secondo con il miglior libero valutato 188.29 (97.45, 90.84) per 281.76, e Shun Sato, terzo con 184.54 (102.89, 82.65) per 270.82.