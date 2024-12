Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi alle Finali Grand Prix. Ancora un record per gli azzurri

Sinfonia N.4. O forse meglio dire Sinfonia N.16. Non importa: è sempre musica quando si parla di Charléne Guignard-Marco Fabbri. La straordinaria coppia di danza azzurra ha conquistato la seconda posizione in occasione delle Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, scrivendo sul ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenoble ancora pagine di storia. Gli atleti infatti sono saliti per la terza volta consecutiva sul podio nell’ultimo atto della rassegna itinerante (2022, 2023 e 2024, a cui si aggiunge anche il terzo posto del 2018), incasellando il sedicesimo piazzamento in top 3. Semplicemente magnifici.

Gli azzurri, che avevano arpionato il secondo posto anche nella rhythm dance, hanno performato un programma libero solido, mostrando per l’ennesima volta la loro versatilità. I nostri ragazzi infatti, solitamente incantevoli in selezioni musicali morbide, per questa annata sportiva hanno deciso di mettersi in gioco proponendo un free interessante e moderno, incentrato sul tema del robot.

Dopo la trottola coreografica iniziale, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno passato in rassegna l’elemento più bello del programma, ovvero il sollevamento combinato stright-rotational, chiamato ovviamente di livello 4 e valutato con un buon GOE. Più tiepido il feedback nei twizzles (livello 4-3) e nelle due sequenze di passi, entrambe assegnate di livello 2.

Raccogliendo poi il massimo del livello sia nella trottola che nel sollevamento stazionario e difendendosi come sempre egregiamente nelle components, Marco e Charléne si sono dovuti accontentare di 122.99 (67.11, 55.88) per 206.11. Uno score che colpisce per la vicinanza nel segmento lungo con altri due binomi. Stiamo parlando di Lilah Fear-Lewis Gibson, terzi con 122.87 (68.25, 54.62) per 205.18, ma anche dei canadesi Marjorie Lagha-Lewis Gibson, probabilmente più avanti rispetto ai britannici nonostante i 122.11 (68.89, 53.22) per 199.84. Da menzionare il secondo libero degli sfortunati Piper Gilles-Paul Poirier che, malgrado i 127.12 (71.04, 56.08), si sono dovuti accontentare del quinto posto con il totale di 199.28

La gara è stata vinta senza particolari sorprese dai Campioni Mondiali in carica Madison Chock-Evan Bates, coppia che ha messo decisamente la quinta scavalcando la soglia dei 130 punti, precisamente 132.12 (74.48, 57.64) raggiungendo l’importantissimo totale di 219.85, tredici punti in più rispetto a Guignard-Fabbri. Per gli azzurri il prossimo impegno saranno i Campionati Italiani, evento che precederà gli Europei a Tallinn dal 20 al 25 gennaio.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO