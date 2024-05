Pattinaggio artistico: Sofia Samodelkina gareggerà per il Kazakistan. Nuove prospettive in campo femminile

Arriva una notizia importante dal mondo del pattinaggio artistico destinata a spostare gli equilibri della specialità individuale femminile. Secondo fonti sempre più accreditate infatti la russa Sofia Samodelkina potrebbe presto vestire la maglia del Kazakistan, entrando così a tutti gli effetti anche sulla scena mondiale dopo anni dall’esclusione del suo Paese d’origine, al momento fuori dai giochi a causa del conflitto bellico tuttora in corso in Ucraina.

La notizia, ancora ufficiosa, è diventata un trend topic in Russia. La pattinatrice, una delle più talentuose della sua annata (2007), ha ottenuto già il nulla osta dalla Federazione d’appartenenza. Presto, non appena tutti gli aspetti tecnici saranno sistemati, verrà diramato un comunicato ufficiale.

Secondo i vertici della Federazione kazaka, la formazione dell’atleta avverrà sia in Kazakistan che in Russia (Samodelkina è attualmente seguita dall’Accademia di Plushenko). Il canovaccio è dunque simile a quello di Mikhail Shaidorov, altro russo “kazako acquisito” che si allena però regolarmente in Patria.

L’approdo di Samodelkina può teoricamente sparigliare oltremodo le carte a livello competitivo. La nativa di Mosca ha infatti nel suo bagaglio sia il triplo axel che il quadruplo salchow. I presupposti sono dunque ottimi, anche se non sono ancora noti i tempi di trasferimento, né tanto meno quando la moscovita potrà effettivamente prendere parte alle competizioni ISU.