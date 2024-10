Pattinaggio artistico: super Gutmann! Terzo posto e nuovo record personale per l’azzurra al Denis Ten Memorial

Poderoso exploit di Lara Naki Gutmann in quel di Astana, città del Kazakistan che sta ospitando questo fine settimana il Denis Ten Memorial, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2024-2025. L’atleta di Rovereto infatti non solo ha conquistato la terza posizione (secondo piazzamento in top 3 della carriera in un evento di seconda fascia), ma anche letteralmente sbriciolato il suo primato personale, avvicinandosi ai 190 punti complessivi.

Si tratta di segnali importantissimi, che fanno la quadra anche con i risultati in evidente miglioramento di Anna Pezzetta (questo weekend impegnata a Lubiana per il Grand Prix Junior). L’allieva di Gabriele Minchio in questo contesto si è attestata sopra quota 60 nello short program, dove ha proposto triplo lutz/doppio toeloop, il doppio axel e il triplo lutz, posizionandosi al quarto posto con 61.21 (31.02, 30.19). Nel libero invece la trentina si è letteralmente superata, sfoderando la bellezza di sette tripli, tra cui spicca la più che proficua combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow, la sequenza triplo toeloop/doppio axel oltre che il triplo lutz e il triplo loop singolo (entrambi chiamati sul quarto) collocati in zona bonus. Concedendosi il lusso di pattinare il miglior segmento lungo del lotto, Gutmann ha così stampato 127.65 (65.84, 61.81) per 188.86.

Meglio di Lara solo la già Campionessa d’Europa georgiana Anastasiia Gubanova che, grazie alla superiorità espressa nel corto, ha vinto la gara totalizzando 195.91 precedendo un’altra russa adesso naturalizzata kazaka Sofia Samodelkina (189.67), pattinatrice che non appena troverà la condizione di forma ideale potrà dare filo da torcere in ogni rassegna della stagione.