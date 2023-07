Pattinaggio artistico, Nazionali Russi: una superlativa Kamila Valieva vince il titolo. Che spettacolo a San Pietroburgo!

Che Natale sensazionale per il mondo del pattinaggio di figura, totalmente inebriato dalla meravigliosa bellezza dell’ultimo atto dei Campionati Nazionali Russi, competizione andata in scena a San Pietroburgo questo fine settimana e conclusa con due gare di livello stellare, quella delle coppie d’artistico e, soprattutto, del singolo femminile, dove ha stravinto per la prima volta nella massima categoria la piccola donna dei record, Kamila Valieva.

Il fiore all’occhiello del gruppo di Eteri Tutberidze, già abbondantemente in testa dopo il segmento più corto, ha confermato il suo stato di grazia sciorinando ancora una prestazione di altissimo profilo, impreziosendo il versante tecnico con tre salti quadrupli di grande maestosità – il salchow e due toeloop combinati rispettivamente con triplo toeloop ed euler/triplo salchow – un triplo axel e altri quattro tripli, spadroneggiando in termini di componenti del programma e ottenendo 193.10 (113.90, 79.20) per il totale da capogiro di 283.48, score solo di un punto più basso a quello del Neo Campione Russo maschile Mark Kondratiuk, per intenderci.

Al secondo posto si è posizionata invece Alexandra Trusova che, con un layout votato all’attacco, è riuscita a risalire la china dalla quinta piazza atterrando tre dei quattro quadrupli tentati, un flip (redarguito con la chiamata di filo non chiaro)e due lutz in combinazione (il toeloop invece è stato eseguito con caduta), segnando 174.44 (101.34, 74.10) per 248.65. Una caduta nel quadruplo flip (unico salto da quattro giri del programma) e un triplo loop arrivato in modo problematico e corto di rotazione nella combinazione con il triplo lutz ha complicato invece il percorso della detentrice del titolo Anna Shcherbakova, terza con 158.10 (82.51, 76.59) per 239.56. Benissimo poi le “Junior” Adeliia Petrosyan (che ha realizzato due quadrupli loop di cui uno in catena con il doppio toeloop), quarta con 233.97 e Sofia Samodelkina, quinta con 233.09 per. Niente da fare invece per Elizaveta Tuktamysheva, settima con 224.40, oltre che per Maiia Khromykh, ottava con 217.18.

La giornata, come accennato in apertura, si è aperta con uno straordinario libero delle coppie d’artistico che ha visto fronteggiarsi i due Team allenati dal guru Tamara Moskvina e da Artur Michuk, ovvero Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Alexandra Boikova-Dmitrii Kozloskii, con quest’ultimi tornati finalmente gli atleti feroci, folli, grintosi dei momenti migliori, abili a performare il programma perfetto al momento giusto, confezionando 157.03 (79.67, 77.36) per 239.87. Ma non si diventa Campioni del Mondo e non si battono dei pilastri come Sui-Han per caso, e i detentori del titolo iridato l’hanno confermato anche in questa occasione, pattinando un altro libero privo di sbavature malgrado la pressione causata dalla performance monstre dei compagni di allenamento, arricchito da quell’elemento vincente, la combinazione triplo salchow /euler/triplo salchow, vera chiave di tutti i loro successi con cui hanno dunque trionfato per la prima volta anche nella rassegna locale con 160.00 (82.25, 77.75) per 243.74 sbattendo i diretti avversari al secondo posto.

Decisamente più lontani infine Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, sempre alle prese con dei problemi negli elementi di salto, nello specifico nella combinazione triplo toeloop/doppio toeloop e nel triplo rittberger lanciato, fattore che ha inchiodato loro sul gradino più basso del podio con il punteggio in zona 149.52 (73.59, 75.93) per 228.20. Fuori dal podio Daria Pavliuchenko-Denis Khodyikin, quarti con 144.78 (72.96, 71.82) per 220.18.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse