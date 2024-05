Passaro qualificato a Roma: chi affronterà al primo turno

Francesco Passaro è l’unico italiano, tra uomini e donne, ad aver superato le qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis e già domani farà il proprio esordio nel tabellone principale, essendo stato sorteggiato nella parte alta del main draw di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000.

L’azzurro giocherà sul Pietrangeli nel quarto match in programma dalle ore 11.00 ed affronterà il transalpino Arthur Rinderknech: sarà la prima sfida in assoluto tra i due. Il tennista francese è attualmente il numero 73 del mondo, mentre Passaro si attesta al numero 240 della classifica ATP.

In stagione per quanto riguarda i tabelloni principali dell’ATP Tour l’azzurro ha rimediato due sconfitte in altrettanti incontri, mentre il francese ha accumulato tre vittorie e sei sconfitte. Per il vincitore del match di domani ci sarà al secondo turno la sfida con il neerlandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23.