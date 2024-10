Calendario Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, programma, tv

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si disputeranno da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22.

Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione farà farà il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo.

La diretta tv sarà trasmessa in chiaro sulla Rai ed in abbonamento su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO

19:05-21:05 CURLING Doppio misto, round robin 1a sessione

GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO

10:05-12:05 CURLING Doppio misto, round robin 2a sessione

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

14:35-16:35 CURLING Doppio misto, round robin 3a sessione

14:40-17:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

19:05-21:05 CURLING Doppio misto, round robin 4a sessione

19:30-21:45 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

VENERDI’ 6 FEBBRAIO

09:55-14:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: singolo femminile, programma corto

09:55-14:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: danza sul ghiaccio, rhythm dance

09:55-14:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: coppie d’artistico, programma corto

10:05-12:05 CURLING Doppio misto, round robin 5a sessione

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

14:35-16:35 CURLING Doppio misto, round robin 6a sessione

14:40-17:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

ORARIO DA DEFINIRE CERIMONIA D’APERTURA

SABATO 7 FEBBRAIO

10:05-12:05 CURLING Doppio misto, round robin 7a sessione

10:30-12:45 SCI FREESTYLE Slopestyle femminile, qualificazioni

11:30-13:50 SCI ALPINO Discesa maschile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

13:00-14:50 SCI DI FONDO Skiathlon (10 km+10 km) femminile, finale

14:00-16:15 SCI FREESTYLE Slopestyle maschile, qualificazioni

14:35-16:35 CURLING Doppio misto, round robin 8a sessione

14:40-17:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

16:00-17:50 SPEED SKATING 3000 metri femminili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

17:00-19:20 SLITTINO Singolo maschile, 1a e 2a manche

18:45-21:05 SALTO CON GLI SCI Individuale femminile trampolino piccolo, finale

19:05-21:05 CURLING Doppio misto, round robin 9a sessione

19:30-21:05 SNOWBOARD Big air maschile, finale

19:45-22:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: singolo maschile, programma corto

19:45-22:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: danza sul ghiaccio, free dance

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

DOMENICA 8 FEBBRAIO

09:00-11:00 SNOWBOARD Slalom gigante parallelo femminile, qualificazioni

09:00-11:00 SNOWBOARD Slalom gigante parallelo maschile, qualificazioni

10:05-12:05 CURLING Doppio misto, round robin 10a sessione

11:30-13:50 SCI ALPINO Discesa femminile, finale

12:30-14:00 SCI DI FONDO Skiathlon (10 km+10 km) maschile, finale

13:00-14:40 SNOWBOARD Slalom gigante parallelo femminile, finale

13:00-14:40 SNOWBOARD Slalom gigante parallelo maschile, finale

14:05-15:40 BIATHLON Staffetta 4×6 km mista, finale

14:35-16:35 CURLING Doppio misto, round robin 11a sessione

16:00-18:20 SPEED SKATING 5000 metri maschili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

17:00-19:40 SLITTINO Singolo maschile, 3a e 4a manche, finale

19:05-21:05 CURLING Doppio misto, round robin 12a sessione

19:30-21:45 SNOWBOARD Big air femminile, qualificazioni

19:30-23:05 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: singolo femminile, programma libero

19:30-23:05 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: singolo maschile, programma libero

19:30-23:05 PATTINAGGIO ARTISTICO Team Event: coppie d’artistico, programma libero, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO

10:05-12:05 CURLING Doppio misto, round robin 13a sessione

10:30-13:00 SCI ALPINO Combinata a squadre maschile, discesa

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

12:30-14:20 SCI FREESTYLE Slopestyle femminile, finale

14:00-15:20 SCI ALPINO Combinata a squadre maschile, slalom, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

17:00-19:20 SLITTINO Singolo femminile, 1a e 2a manche

17:30-19:20 SPEED SKATING 1000 metri femminili, finale

18:05-20:05 CURLING Doppio misto, semifinali

19:00-21:20 SALTO CON GLI SCI Individuale maschile trampolino piccolo, finale

19:20-22:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Danza sul ghiaccio, rhythm dance

19:30-21:05 SNOWBOARD Big air femminile, finale

20:10-22:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

09:15-10:45 SCI DI FONDO Sprint tc femminile, qualificazioni

09:15-10:45 SCI DI FONDO Sprint tc maschile, qualificazioni

10:30-13:00 SCI ALPINO Combinata a squadre femminile, discesa

10:30-13:30 SHORT TRACK 500 metri femminili, qualificazioni

10:30-13:30 SHORT TRACK 1000 metri maschili, qualificazioni

10:30-13:30 SHORT TRACK Staffetta mista, quarti, semifinali e finale

11:15-12:15 SCI FREESTYLE Moguls maschili, qualificazione 1

11:45-13:50 SCI DI FONDO Sprint tc femminile, finale

11:45-13:50 SCI DI FONDO Sprint tc maschile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

12:30-14:20 SCI FREESTYLE Slopestyle maschile, finale

13:30-15:30 BIATHLON 20 km individuale maschile, finale

14:00-15:20 SCI ALPINO Combinata a squadre femminile, slalom, finale

14:05-16:05 CURLING Doppio misto, finale 3° posto

14:15-15:15 SCI FREESTYLE Moguls femminili, qualificazione 1

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

17:00-19:50 SLITTINO Singolo femminile, 3a e 4a manche, finale

18:05-20:25 CURLING Doppio misto, finale

18:30-22:45 PATTINAGGIO ARTISTICO Singolo maschile, programma corto

18:45-21:20 SALTO CON GLI SCI Squadre miste, finale

20:10-22:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, fase a gironi

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO

10:00-10:45 COMBINATA NORDICA Gundersen trampolino piccolo individuale maschile, qualificazione

10:30-12:30 SNOWBOARD Halfpipe femminile, qualificazioni

11:00-11:45 SCI FREESTYLE Moguls femminili, qualificazione 2

11:30-13:50 SCI ALPINO Super-G maschile, finale

13:45-14:35 COMBINATA NORDICA 10 km individuale maschile, finale

14:15-15:35 (orario da confermare) SCI FREESTYLE Moguls femminili, finale

14:15-16:10 BIATHLON 15 km individuale femminile, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

17:30-20:40 SLITTINO Doppio femminile, 1a e 2a manche, finale

17:30-20:40 SLITTINO Doppio maschile, 1a e 2a manche, finale

18:30-20:20 SPEED SKATING 1000 metri maschili, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, round robin 1a sessione

19:30-23:10 PATTINAGGIO ARTISTICO Danza sul ghiaccio, free dance, finale

19:30-21:30 SNOWBOARD Halfpipe maschile, qualificazioni

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo femminile, round robin 1a sessione

09:30-12:00 SKELETON Gara maschile, 1a e 2a manche

10:00-10:45 SCI FREESTYLE Moguls maschili, qualificazione 2

10:00-11:30 SNOWBOARD Cross maschile, qualificazioni

11:30-13:50 SCI ALPINO Super-G femminile, finale

12:00-13:20 SCI FREESTYLE Moguls maschili, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

13:00-14:55 SCI DI FONDO 10 km tl femminile, finale

13:30-15:10 SNOWBOARD Cross maschile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo maschile, round robin 2a sessione

16:30-18:20 SPEED SKATING 5000 metri femminili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

18:30-19:55 SLITTINO Staffetta mista, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo femminile, round robin 2a sessione

19:30-21:20 SNOWBOARD Halfpipe femminile, finale

20:15-22:20 SHORT TRACK 500 metri femminili: quarti, semifinali e finale

20:15-22:20 SHORT TRACK 1000 metri maschili: quarti, semifinali e finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

VENERDI’ 13 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo maschile, round robin 3a sessione

10:00-11:30 SNOWBOARD Cross femminile, qualificazioni

12:00-13:55 SCI DI FONDO 10 km tl maschile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

13:30-15:10 SNOWBOARD Cross femminile, finale

14:00-15:40 BIATHLON 10 km sprint maschile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, round robin 3a sessione

16:00-18:35 SPEED SKATING 10000 metri maschili, finale

16:00-18:40 SKELETON Gara femminile, 1a e 2a manche

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, quarti di finale

19:00-23:15 PATTINAGGIO ARTISTICO Singolo maschile, programma libero, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, round robin 4a sessione

19:30-21:20 SNOWBOARD Halfpipe maschile, finale

19:30-22:20 SKELETON Gara maschile, 3a e 4a manche, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, quarti di finale

SABATO 14 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo femminile, round robin 4a sessione

10:00-12:30 SCI ALPINO Slalom gigante maschile, 1a manche

10:30-12:05 SCI FREESTYLE Dual moguls femminili, finale

12:00-14:00 SCI DI FONDO Staffetta 4×7.5 km femminile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

13:30-15:20 SCI ALPINO Slalom gigante maschile, 2a manche, finale

14:00-15:35 BIATHLON 7.5 km sprint femminile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo maschile, round robin 5a sessione

16:00-18:20 SPEED SKATING Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni

16:00-18:20 SPEED SKATING 500 metri maschili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, quarti di finale

18:00-20:50 SKELETON Gara femminile, 3a e 4a manche, finale

18:45-21:20 SALTO CON GLI SCI Individuale maschile trampolino grande, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo femminile, round robin 5a sessione

19:30-21:45 SCI FREESTYLE Big air femminile, qualificazioni

20:15-23:10 SHORT TRACK 1000 metri femminili, qualificazioni

20:15-23:10 SHORT TRACK 1500 metri maschili, quarti, semifinali e finale

20:15-23:10 SHORT TRACK Staffetta 3000 metri femminile, semifinali

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, quarti di finale

DOMENICA 15 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo maschile, round robin 6a sessione

10:00-12:30 SCI ALPINO Slalom gigante femminile, 1a manche

10:00-12:50 BOB Monobob femminile, 1a e 2a manche

10:30-12:05 SCI FREESTYLE Dual moguls maschili, finale

11:00-12:30 SNOWBOARD Cross a squadre miste, qualificazioni

11:15-12:00 BIATHLON 12.5 km inseguimento maschile, finale

12:00-14:00 SCI DI FONDO Staffetta 4×7.5 km maschile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

13:30-14:50 SNOWBOARD Cross a squadre miste, finale

13:30-15:20 SCI ALPINO Slalom gigante femminile, 2a manche, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, round robin 6a sessione

14:45-16:00 BIATHLON 10 km pursuit femminile, finale

16:00-18:20 SPEED SKATING Inseguimento a squadre maschile, qualificazioni

16:00-18:20 SPEED SKATING 500 metri femminili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

18:00-20:00 SKELETON Gara a squadre miste, finale

18:45-21:20 SALTO CON GLI SCI Individuale femminile trampolino grande, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, round robin 7a sessione

19:10-21:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

19:30-21:45 SCI FREESTYLE Big air maschile, qualificazioni

19:45-22:55 PATTINAGGIO ARTISTICO Coppie d’artistico, programma corto

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, fase a gironi

LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo femminile, round robin 7a sessione

10:00-12:30 SCI ALPINO Slalom speciale maschile, 1a manche

10:00-13:00 BOB a 2 maschile, 1a e 2a manche

10:30-12:45 SNOWBOARD Slopestyle femminile, qualificazioni

11:00-13:30 SHORT TRACK 500 metri maschili, qualificazioni

11:00-13:30 SHORT TRACK 1000 metri femminili, quarti, semifinali e finale

11:00-13:30 SHORT TRACK Staffetta 5000 metri maschile, semifinali

13:30-15:20 SCI ALPINO Slalom speciale maschile, 2a manche, finale

14:00-16:15 SNOWBOARD Slopestyle maschile, qualificazioni

14:05-17:05 CURLING Torneo maschile, round robin 8a sessione

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, semifinale

19:00-21:20 SALTO CON GLI SCI Super Team maschile, finale

19:00-22:15 BOB Monobob femminile, 3a e 4a manche, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo femminile, round robin 8a sessione

19:30-21:05 SCI FREESTYLE Big air femminile, finale

20:00-23:10 PATTINAGGIO ARTISTICO Coppie d’artistico, programma libero, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, semifinale

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo maschile, round robin 9a sessione

10:00-10:45 COMBINATA NORDICA Gundersen trampolino grande individuale maschile, qualificazione

11:00-12:15 SCI FREESTYLE Aerials femminili, qualificazioni

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, play-off di qualificazione (2 partite)

13:00-14:50 SNOWBOARD Slopestyle femminile, finale

13:30-14:50 SCI FREESTYLE Aerials maschili, qualificazioni

13:45-14:35 COMBINATA NORDICA 10 km individuale maschile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, round robin 9a sessione

14:30-16:10 BIATHLON Staffetta 4×7.5 km maschile, finale

14:30-17:50 SPEED SKATING Inseguimento a squadre maschile, finale

14:30-17:50 SPEED SKATING Inseguimento a squadre femminile, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, play-off di qualificazione

18:30-22:45 PATTINAGGIO ARTISTICO Singolo femminile, programma corto

19:00-22:10 BOB a 2 maschile, 3a e 4a manche, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, round robin 10a sessione

19:30-21:05 SCI FREESTYLE Big air maschile, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, play-off di qualificazione

MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo femminile, round robin 10a sessione

09:45-10:45 SCI DI FONDO Team sprint tl femminile, qualificazioni

09:45-10:45 SCI DI FONDO Team sprint tl maschile, qualificazioni

10:00-12:30 SCI ALPINO Slalom speciale femminile, 1a manche

11:30-13:05 SCI FREESTYLE Aerials femminili, finale

11:45-13:15 SCI DI FONDO Team sprint tl femminile, finale

11:45-13:15 SCI DI FONDO Team sprint tl maschile, finale

12:10-14:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, quarti di finale

13:00-14:50 SNOWBOARD Slopestyle maschile, finale

13:30-15:20 SCI ALPINO Slalom speciale femminile, 2a manche, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo maschile, round robin 11a sessione

14:10-16:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, quarti di finale

14:45-16:20 BIATHLON Staffetta 4×6 km femminile, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, quarti di finale

19:05-22:05 CURLING Torneo femminile, round robin 11a sessione

20:15-22:05 SHORT TRACK 500 metri maschili, quarti, semifinali e finale

20:15-22:05 SHORT TRACK Staffetta 3000 metri femminile, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, quarti di finale

GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO

09:05-12:05 CURLING Torneo maschile, round robin 12a sessione

09:50-11:00 SCI ALPINISMO Sprint femminile, batterie

09:50-11:00 SCI ALPINISMO Sprint maschile, batterie

10:00-10:50 COMBINATA NORDICA Team sprint trampolino grande maschile, qualificazione

10:30-12:30 SCI FREESTYLE Halfpipe maschile, qualificazioni

11:30-13:05 SCI FREESTYLE Aerials maschili, finale

12:55-14:30 SCI ALPINISMO Sprint femminile, finale

12:55-14:30 SCI ALPINISMO Sprint maschile, finale

14:00-15:00 COMBINATA NORDICA Team sprint 2×7.5 km maschile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, round robin 12a sessione

14:40-17:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, finale 3° posto

16:30-18:20 SPEED SKATING 1500 metri maschili, finale

19:00-23:15 PATTINAGGIO ARTISTICO Singolo femminile, programma libero, finale

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, semifinali

19:30-21:30 SCI FREESTYLE Halfpipe femminile, qualificazioni

20:10-23:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo femminile, finale

VENERDI’ 20 FEBBRAIO

10:00-11:30 SCI FREESTYLE Cross femminile, qualificazioni

12:00-13:40 SCI FREESTYLE Cross femminile, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, semifinali

14:15-15:20 BIATHLON Mass start 15 km maschile, finale

16:30-18:20 SPEED SKATING 1500 metri femminili, finale

16:40-19:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, semifinali

18:00-20:45 BOB a 2 femminile, 1a e 2a manche

19:05-22:05 CURLING Torneo maschile, finale 3° posto

19:30-21:20 SCI FREESTYLE Halfpipe maschile, finale

20:15-22:40 SHORT TRACK 1500 metri femminili, quarti, semifinali e finale

20:15-22:40 SHORT TRACK Staffetta 5000 metri maschile, finale

21:10-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, semifinali

SABATO 21 FEBBRAIO

10:00-11:30 SCI FREESTYLE Cross maschile, qualificazioni

10:00-13:00 BOB a 4 maschile, 1a e 2a manche

10:45-12:35 SCI FREESTYLE Aerials a squadre miste, finale

11:00-14:05 SCI DI FONDO 50 km tc mass start maschile, finale

12:00-13:40 SCI FREESTYLE Cross maschile, finale

13:30-14:50 SCI ALPINISMO Staffetta mista, finale

14:05-17:05 CURLING Torneo femminile, finale 3° posto

14:15-15:15 BIATHLON Mass start 12.5 km femminile, finale

15:00-18:05 SPEED SKATING Mass start maschile, finale

15:00-18:05 SPEED SKATING Mass start femminile, finale

19:00-22:10 BOB a 2 femminile, 3a e 4a manche, finale

19:05-22:25 CURLING Torneo maschile, finale

19:30-21:20 SCI FREESTYLE Halfpipe femminile, finale

20:00-22:30 PATTINAGGIO ARTISTICO Galà di esibizione

20:40-23:40 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, finale 3° posto

DOMENICA 22 FEBBRAIO

10:00-13:20 BOB a 4 maschile, 3a e 4a manche, finale

10:00-13:35 SCI DI FONDO 50 km tc mass start femminile, finale

11:05-14:35 CURLING Torneo femminile, finale

13:10-16:10 HOCKEY SU GHIACCIO Torneo maschile, finale

ORARIO DA DEFINIRE CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Rai Sport HD, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.