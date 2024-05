12 italiani in campo agli Internazionali di Roma mercoledì 8 maggio! Orari, programma, dove vederli in tv: c’è la RAI!

Saranno dodici, equamente distribuiti tra uomini e donne, gli italiani in campo domani, mercoledì 8 maggio, agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: in 4 giocheranno sul Centrale, in 5 sulla Grand Stand Arena, in 2 sul Pietrangeli, ed uno sul Campo 2.

Per la giornata di domani, mercoledì 8 maggio, gli Internazionali d’Italia saranno trasmessi in diretta tv dalle 11.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, dalle 19.00 su Sky Sport Tennis, con Fognini-Evans dalle 19.00 anche su Rai 2 HD, ed in diretta streaming dalle 11.00 su Sky Go e Now, con Fognini-Evans dalle 19.00 anche su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport per i match di Darderi, Cobolli e Fognini.

ITALIANI IN CAMPO DOMANI (8 MAGGIO)

Centrale

Dalle 11.00

Luciano Darderi (Italia)-Denis Shapovalov (Canada, PR)

Non prima delle 13.00

Naomi Osaka (Giappone)-Clara Burel (Francia)

Sofia Kenin (Stati Uniti)-Lucia Bronzetti (Italia)

Non prima delle 19.00

Daniel Evans (Gran Bretagna)-Fabio Fognini (Italia, WC)

Non prima delle 20.30

Sara Errani (Italia, WC)-Amanda Anisimova (Stati Uniti)

Grand Stand Arena

Dalle 11.00

Donna Vekic (Croazia)-Lesia Tsurenko (Ucraina)

Maximilian Marterer (Germania, Q)-Flavio Cobolli (Italia)

Katerina Siniakova (Repubblica Ceca)-Nuria Brancaccio (Italia, WC)

Renata Zarazua (Messico, Q)-Elisabetta Cocciaretto (Italia)

Matteo Gigante (Italia, WC)–Giulio Zeppieri (Italia, WC)

Pietrangeli

Dalle 11.00

Jakub Mensik (Repubblica Ceca)-Yannick Hanfmann (Germania)

Diane Parry (Francia)-Anna Blinkova (Russia)

Thiago Monteiro (Brasile, Q)-Gael Monfils (Francia)

Arthur Rinderknech (Francia)-Francesco Passaro (Italia, Q)

Rebecca Sramkova (Slovacchia, Q)-Giorgia Pedone (Italia, WC)

Campo 2

Dalle 11.00

Nuno Borges (Portogallo)-Pedro Martinez (Spagna)

Alexander Shevchenko (Kazakistan)-Fabian Marozsan (Ungheria)

Diego Schwartzman (Argentina, Q)-Aleksandar Vukic (Australia)

Miomir Kecmanovic-(Serbia) Brandon Nakashima (Stati Uniti, Q)

Federica Di Sarra (Italia, WC)-Varvara Gracheva (Francia, Q)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, dalle 19.00 su Sky Sport Tennis, dalle 19.00 Fognini-Evans anche su Rai 2 HD.

Diretta streaming: dalle 11.00 su Sky Go e Now, dalle 19.00 Fognini-Evans anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport per i match di Darderi, Cobolli e Fognini.