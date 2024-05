WTA Roma, Lucrezia Stefanini vince il derby contro Vittoria Paganetti e approda al secondo turno

Pronostici rispettati. Lucrezia Stefanini ha fatto valere la propria consistenza ed esperienza nel derby tricolore contro la 17enne Vittoria Paganetti, tennista del vivaio del Circolo Tennis di Bari, nella sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma.

Sulla terra rossa del Foro Italico, “Vicky” ha affrontato la sua più quotata avversaria con lo spirito di dar seguito al proprio magic moment, considerando la conquista della wild card per il main draw attraverso la vittoria delle pre-qualificazioni nello scenario suggestivo di Piazza del Popolo. La pugliese (n.818 del ranking), quindi, si è dovuta arrendere a Stefanini (n.179 del mondo), anche lei nel tabellone grazie a una wild card, sullo score di 7-5 6-3. Sarà quindi la 25enne nativa di Firenze ad affrontare nel secondo round la ceca Linda Noskova (n.29 del seeding).

Nel primo set, in maniera inaspettata la partenza è tutta in favore della giovane barese. Paganetti vola sul 3-0 “pesante, ma la reazione della tennista più navigata delle due arriva puntuale. Stefanini, infatti, riesce a impattare sul 3-3. Tuttavia, la 17enne nostrana si crea altre due chance “break” e le capitalizza, avendo l’opportunità di servire per la frazione, annullando una palla del contro-break nell’ottavo game. Alla stretta finale un po’ di tensione c’è nella classe 2006 e Stefanini la spunta sul 7-5.

Nel secondo set Paganetti si trova in ben due circostanze avanti di un break, nel primo e terzo game, ma la sua avversaria è inesorabile in risposta e con due contro-break nel secondo e quarto gioco mette le cose a posto. Alla fine della fiera prevale Lucrezia, che trova concretezza nell’ottavo game ai vantaggi, strappando il servizio all’avversaria e archiviando la pratica sul 6-3.