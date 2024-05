Orizzonte Catania-Plebiscito Padova oggi in tv, orario gara-3 finale A1 pallanuoto femminile: programma e streaming

Si terrà alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, la decisiva Gara 3 dell’ultimo atto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: oggi, giovedì 23 maggio, verrà assegnato lo Scudetto al termine del match tra L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova.

Alle ore 18.45 scatterà la bella, che assegnerà il titolo tricolore: le due squadre, infatti, sono sull’1-1, ma finora il fattore campo è saltato in questa serie, con la Plebiscito capace di vincere di misura a Catania in gara 1 e l’Orizzonte dominante a Padova in gara 2.

Per la sfida tra L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova, valida come Gara 3 della finale play-off Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Finale Play-Off 1°-2° posto – Giovedì 23 maggio 2024

Gara 3 – Catania – Piscina Comunale di Nesima

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD – Diretta Rai Sport HD, Rai Play

La serie si gioca al meglio delle 3 partite.

PROGRAMMA SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.