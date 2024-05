Pallanuoto, Pro Recco a Savona per lo Scudetto. La Roma Vis Nova tenta il blitz salvezza a Salerno

Arriveranno domani i primi verdetti delle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: gara 2 degli atti conclusivi di play-off e play-out potrebbero già definire, senza ricorrere alla bella, prevista mercoledì 29 maggio, l’assegnazione dello Scudetto, l’accesso alle Coppe Europee e l’ultima retrocessione in Serie A2.

Nella finale Scudetto la Pro Recco, forte di una gara 1 dominata, va a Savona per chiudere in due partite il derby ligure che vale il tricolore e concentrarsi così sulla Final Four di Champions League, mentre nel duello per il terzo posto l’Ortigia cercherà di portare a gara 3 il Brescia per continuare a sognare la conquista dell’ultimo posto nella Champions League 2024-2025.

Nella sfida per il 5° posto, che vale l’ultimo posto nell’Euro Cup 2024-2025, il Quinto è l’unica squadra che oggi può chiudere la serie tra le mura amiche dopo aver vinto in trasferta ai rigori gara 1 contro la De Akker, infine, nonostante siano in palio soltanto la gloria ed il settimo posto finale, il Telimar si presenterà a Trieste per chiudere i conti dopo aver vinto di misura in gara 1 in Sicilia.

Si preannuncia infuocata, infine, gara 2 della finale play-out che andrà a determinare la seconda ed ultima retrocessione in Serie A2, dopo quella del Camogli, arrivata al termine della prima parte della stagione: la Roma Vis Nova va a Salerno dopo la vittoria all’ultimo respiro di gara 1, col decisivo gol di Checchini a 47″ dall’ultima sirena, e con la consapevolezza di avere il vantaggio di poter giocare l’eventuale bella in casa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 8-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAI Sport

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

19:30 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA Recco (GE) – Piscina “A. Ferro” Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 12-10 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 16-17 dtr (11-11) (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE 10-9 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE Palermo – Piscina Comunale Olimpica

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO 6-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.