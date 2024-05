Pallanuoto, il Genova Quinto passa ai tiri di rigore in casa del De Akker Team e chiude al 5° posto in Serie A1

L’ultimo verdetto stagionale della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile è stato emesso: nell’unica serie giunta alla bella nelle finali play-off della post season, la sfida per il 5° posto premia il Genova Quinto, che passa ai tiri di rigore per 13-14, dopo il 9-9 dei tempi regolamentari, in casa del De Akker Team.

DE AKKER TEAM-IREN GENOVA QUINTO 13-14 dtr (9-9) [Quinto vince la serie per 2-1]

DE AKKER TEAM: S. Santini, G. Marchetti, D. Puccio, N. Mengoli, R. Agulha De Freitas 2, A. Grossi, S. Camilleri 2, K. Milakovic, T. Alfonso Pozo 1, S. Luongo 4, E. Cocchi, R. De Simon, M. Pederielli, K. Takeuchi. All.: Mistrangelo.

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas 1, A. Nora 2, N. Figari, F. Panerai 1, F. Ferrando, J. Gambacciani 1, A. Spoli, G. Pianezza. All.: Bittarello.

Arbitri: L. Bianco e Petronilli.

Note – Parziali: 4-3, 2-2, 2-3, 1-1. Tempi regolari terminati 9-9. Sequenza dei rigori: Panerai gol (Q), Camilleri gol (D); Nora fallito (traversa), De Freitas fallito (parato da Massaro); Molina Rios fallito (palo), Milakovic fallito (parato da Massaro); Villa gol, Grossi gol; J. Gambacciani gol, Puccio gol; Panerai gol, Camilleri gol; Nora gol, De Freitas fallito (parato da Massaro). Uscito per limite di falli Figari (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker 2/8 + 3 rigori e Iren Genova Quinto 2/7 + un rigore. Massaro (Q) para un rigore a Camilleri a 1’52” del terzo tempo. Espulso Mistrangelo (tecnico De Akker) nel quarto tempo. Spettatori: 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 8-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN 3-12 (Pro Recco vince la serie per 2-0)

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 12-10 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA 11-12 (Brescia vince la serie per 2-0)

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 16-17 dtr (11-11) (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM 10-11 (Serie 1-1)

3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

17:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 13-14 dtr (9-9) (Quinto vince la serie per 2-1)

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE 10-9 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 12-16 (Telimar vince la serie per 2-0)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO 6-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8-10 (Roma Vis Nova vince la serie per 2-0)

ALBO D’ORO

Dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco, 2022/2023 Pro Recco, 2023-2024 Pro Recco.