Pallanuoto, la Pro Recco vince lo Scudetto numero 36! Savona annichilito in casa e serie chiusa sul 2-0

La Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile emette quasi tutti i verdetti, certamente i più importanti, già in gara 2 delle finali della post season, che in quattro casi su cinque vede le serie chiudersi sul 2-0. Scudetto numero 36 per la Pro Recco, che annichilisce a domicilio il Savona, mentre il Brescia va in Champions League e spedisce in Euro Cup l’Ortigia. Settimo posto al Telimar, ottavo al Trieste, mentre nei play-out si salva la Roma Vis Nova e retrocede il Salerno. Alla bella, prevista mercoledì 29, solo la sfida per il quinto posto tra De Akker e Quinto.

Alla Piscina Comunale “C. Zanelli” di Savona va in scena un assoluto monologo dei campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco, che dominano il derby ligure annichilendo il Savona, capace di andare in gol soltanto nell’ultimo quarto: i padroni di casa chiudono la gara con un eloquente 1/20 in superiorità numerica, che dà perfettamente l’idea delle difficoltà realizzative incontrate dalla Rari Nantes. Dall’altro lato la Pro Recco spacca la partita col parziale tennistico di 0-6 del secondo quarto ed arriva agli ultimi otto minuti sullo 0-9. Lo score finale recita 3-12 per gli ospiti.

Nel duello per il terzo posto il Brescia passa a Siracusa in casa dell’Ortigia per 11-12 ed arpiona l’ultimo posto nella Champions League 2024-2025. Nella serie per il 5° posto salta ancora il fattore campo: il De Akker Team espugna la piscina del Quinto per 10-11, riporta la serie in parità e mercoledì 29 giocherà in casa la bella, che vale l’ultimo posto nell’Euro Cup 2024-2025. Nella sfida per il settimo posto il Telimar passa a Trieste per 12-16 e chiude la serie sul 2-0.

Arriva il verdetto anche nell’atto conclusivo dei play-out: sancita la seconda retrocessione in Serie A2, dopo quella del Camogli, arrivata al termine della prima parte della stagione, ed a tornare nella categoria cadetta è la Rari Nantes Salerno, sconfitta anche in casa dalla Roma Vis Nova, con i capitolini che vincono per 8-10 e possono festeggiare la permanenza nel massimo campionato.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 8-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN 3-12 (Pro Recco vince la serie per 2-0)

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 12-10 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA 11-12 (Brescia vince la serie 2-0)

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 16-17 dtr (11-11) (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM 10-11 (Serie 1-1)

3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE 10-9 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 12-16 (Telimar vince la serie per 2-0)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO 6-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8-10 (Roma Vis Nova vince la serie per 2-0)

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.

ALBO D’ORO

Dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco, 2022/2023 Pro Recco, 2023-2024 Pro Recco.