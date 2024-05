Pallanuoto, la Pro Recco domina il Novi Beograd in Champions League e vince il Girone A dei quarti di finale

La Pro Recco ottiene la sesta vittoria (la quinta nei tempi regolamentari) in altrettanti incontri e chiude al primo posto nel Girone A dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri dominano nello scontro diretto per la vetta del raggruppamento a Punta Sant’Anna i serbi del Novi Beograd, sconfitti per 15-7.

Nel Gruppo A la Pro Recco chiude così al primo posto con 4 punti di margine sul Novi Beograd, mentre nel Gruppo B il Ferencvaros ha vinto ieri il raggruppamento con una sola lunghezza di margine sull’Olympiacos.

Sono queste le quattro squadre qualificate alla Final Four, prevista dal 5 al 7 giugno a Malta, e così sono stati anche determinati gli accoppiamenti delle semifinali: la Pro Recco affronterà l’Olympiacos, mentre il Ferencvaros se la vedrà col Novi Beograd.

Nel match odierno l’equilibrio dura circa 10′ di gioco, fino a quando gli ospiti, mai in vantaggio, trovano l’aggancio sul 3-3. Da quel momento, tra secondo e terzo tempo la Pro Recco piazza il parziale di 7-1 che indirizza la sfida. Gli ospiti tornano al massimo a -5 nell’ultimo quarto sul 7-12, ma i liguri siglano altre tre reti per chiudere i conti sul definitivo 15-7.

L’analisi di Sandro Sukno, tecnico dei liguri, al sito ufficiale della Pro Recco: “Abbiamo disputato un’ottima prestazione fin dall’inizio, una sfida tosta che abbiamo interpretato con ritmo da subito. Sono contento, adesso arriva la finale Scudetto, un’altra battaglia ci attende tra una settimana, ma siamo pronti. All’Olympiacos penseremo solo dopo, la nostra mente è solo sul campionato“.

TABELLINO

Pro Recco-Novi Beograd 15-7

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Zalanki 2, Cannella 5, Younger 1, G. Rossi, Presciutti 1, Echenique 1, F. Condemi 2, Kakaris, Iocchi Gratta 2, Hallock 1, Negri. All.: S. Sukno.

Novi Beograd: Dobozanov, Martinovic, Skoumpakis 1, Granados 3, M. Cuk, Pijetlovic, Drasovic, Jaksic 1, Perkovic 1, Filipovic, Lukic, Vlachopoulos 1, De Michelis. All.: Z. Gocic.

Arbitri: Ohme (Germania) e Segurana (Spagna).

Note – Parziali: 3-2, 5-2, 4-1, 3-2. Superiorità numeriche: PR 8/12, NB 4/15. Rigori: PR 2/2, NB 1/1. Usciti per limite di falli: Cuk (NB) e Iocchi Gratta (PR) nel quarto tempo. Espulso Jaksic (NB) per gioco aggressivo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 6a ed ultima giornata

Gruppo A

Pro Recco -Novi Beograd (Serbia) 18-9

CN Marseille (Francia)-Jadran Split (Croazia) ore 20.00

Classifica

Pro Recco 17, Novi Beograd (Serbia) 13, CN Marseille (Francia) 3, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

Olympiacos (Grecia)-AN Brescia 17-12

Ferencvaros (Ungheria)-Barceloneta (Spagna) 13-11

Classifica

Ferencvaros (Ungheria) 15, Olympiacos (Grecia) 14, Barceloneta (Spagna) 7, AN Brescia 0.

In grassetto le qualificate alla Final Four (5-7 giugno a Malta).