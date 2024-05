Pallanuoto, cambiano le date della Final Four di Champions League per evitare la concomitanza con le elezioni europee

Cambiano le date della Final Four della Champions League 2023-2024 di pallanuoto: con un comunicato congiunto European Aquatics e l’Aquatics Sports Association of Malta annunciano che la manifestazione, inizialmente prevista da giovedì 6 a sabato 8 giugno, si svolgerà invece da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno. La decisione arriva dopo un’attenta considerazione da parte dell’Aquatics Sports Association of Malta ed è approvata dal Comitato Esecutivo di European Aquatics.

La riprogrammazione della Final Four di Champions League è dovuta alle imminenti elezioni del Parlamento Europeo, previste a Malta nella giornata di sabato 8 giugno 2024. Modificando le date del torneo, gli organizzatori mirano a garantire interruzioni minime sia alla competizione che al processo elettorale, pur mantenendo i più alti standard di eccellenza ed integrità.

La Final Four di Champions League è un evento molto atteso, che metterà in mostra i migliori talenti della pallanuoto provenienti da tutta Europa, con Malta che sarà la Nazione ospitante della fase finale del torneo nelle edizioni 2024, 2025 e 2026, che si terranno tutte al National Pool Complex. Nei quarti di finale della competizione sono arrivate prima l’eliminazione del Brescia e poi la qualificazione della Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni del torneo, nelle Final Eight disputate entrambe a Belgrado.