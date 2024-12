Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: l’Ortigia vince e raggiunge Brescia e Pro Recco agli ottavi!

En plein delle squadre italiane qualificate agli ottavi dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile al termine della fase a gironi: a Brescia e Pro Recco, già certe del primato, si aggiunge anche l’Ortigia, che si qualifica come seconda del raggruppamento.

In quanto prime classificate nei rispettivi gironi, agli ottavi Brescia e Pro Recco incontreranno una delle formazioni giunte al quarto posto nella prima fase della Champions League, ovvero Waspo 98 Hannover (Germania), Dinamo Tbilisi (Georgia), Vasas Plaket (Ungheria) e Primorac Kotor (Montenegro).

L’Ortigia, in quanto seconda classificata, invece, si troverà ad affrontare una delle squadre che si sono classificate terze nei gironi di Champions League, ovvero Steaua Bucarest (Romania), Radnicki (Serbia), Herceg Novi (Montenegro) e Sabadell (Spagna).

Venendo alla cronaca odierna, l’Ortigia, a cui serviva un punto (ovvero evitare la sconfitta nei tempi regolamentari) batte per 14-11 gli ellenici del Panionios, mentre la Pro Recco passa per 10-15 in casa dei magiari dello Szolnoki e chiude a punteggio pieno, infine il Brescia, certo del primato, cade in casa dei croati dello Jug, vittoriosi per 15-11.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

6a giornata

ORTIGIA 1928-PANIONIOS GSS 14-11

SZOLNOKI DP-PRO RECCO 10-15

VK JUG AO-AN BRESCIA 15-11