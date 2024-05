Pallanuoto, la Champions League dell’AN Brescia si chiude con una sconfitta: 17-12 contro l’Olympiacos

Una squadra che ha come obiettivo quello di andarsi a giocare il titolo in quel di Budapest, un’altra invece che ha praticamente finito gli stimoli in stagione: il risultato è scontato. Nell’ultima sfida dell’anno in Champions League l’AN Brescia esce sconfitta per 17-12 in casa dell’Olympiacos.

In terra greca la squadra guidata da Sandro Bovo fa fatica a tenere il passo degli ellenici che a metà gara sono già sul +3. L’assenza di Vincenzo Dolce si fa sentire per i lombardi, Fountoulis e compagni volano addirittura sul +6, prima di abbassare leggermente la tensione nell’ultima frazione.

Le parole di Sandro Bovo a fine partita: “Una partita dove hanno avuto grande spazio i più giovani Abbiamo avuto difficoltà dietro a uomo in meno, ci siamo aperti, ma loro hanno lettura e qualità altissima al tiro. Davanti meglio: abbiamo fatto cose buone ma abbiamo preso contropiedi facilmente evitabili”.

Balzarini invece dichiara: “Partita che chiude il capitolo Champions League di quest’anno. Abbiamo espresso una buona pallanuoto per alcuni tratti, dall’altro abbiamo commesso un po’ di ingenuità che non ci hanno permesso di vincere la partita. Questo è stato un po’ l’andamento di tutto il nostro percorso in coppa. Ora testa alla Finale terzo quarto posto per chiudere bene la stagione”.