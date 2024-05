Pallanuoto femminile, Padova e SIS Roma corsare nelle finali della Serie A1. Cosenza più vicina alla salvezza

Nei play-off salta il fattore campo, rispettato invece nei play-out: è questa l’estrema sintesi della prima giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: la Plebiscito Padova si avvicina allo Scudetto passando per 8-9 a Catania, mentre la SIS Roma è corsara a Rapallo per 6-9 e compie il primo passo verso la qualificazione alla Champions League 2024-2025, infine il Cosenza supera di misura la Locatelli Genova per 16-15 e si porta ad una vittoria dalla salvezza.

TABELLINI

L’EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PADOVA 8-9

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, C. Tabani 1, T. Di Mario, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone 3, G. Condorelli, T. Lombardo. All.: Miceli.

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle 1, B. Cassara’, M. Schaap 4, E. Queirolo 1, A. Casson, A. Millo 3, A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, S. Proietti. All.: Posterivo.

Arbitri: Ferrari e Calabrò.

Note – Parziali: 2-3, 4-1, 0-2, 2-3. Spettatori 500 circa. Superiorità numeriche: Catania 1/7 + 1 rigore, Padova 3/7 + 4 rigori. Nessuna uscita per limite di falli.

RAPALLO PN-SIS ROMA 6-9

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta, U. Gitto 1, A. Milicevic, C. Marcialis 1, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona 2, P. Kudella, D. Vomastkova 1, R. Bianconi 1, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso. All.: Antonucci.

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa 1, C. Ranalli, L. Papi, D. Picozzi, L. Di Claudio, C. Nardini 1, S. Centanni 4, A. Cocchiere 2, S. Carosi 1, O. Sesena, A. Aprea. All.: Capanna.

Arbitri: D’Antoni e Carmignani.

Note – Parziali: 0-1, 3-2, 2-3, 1-3. Espulse Marcialis (Rapallo) e Nardini (SIS Roma) per reciproche scorrettezze a 6’17” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo 3/14 + un rigore e SIS Roma 1/3 + un rigore. Caso (Rapallo) para un rigore a Gual Rovirosa a 7’15” del primo tempo. Sesena (SIS Roma) subentra a Banchelli nel secondo tempo. Banchelli (SIS Roma) subentra a Sesena nel terzo tempo. Spettatori: 100 circa.

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN-US LUCA LOCATELLI GENOVA 16-15

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad 4, E. Salcedo, A. Manna, C. Malluzzo 3, F. Morrone 2, E. Ermakova 2, C. Sesti, S. Zaffina, A. Mandelli 5, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. F. Fasanella.

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 1, M. Canepa, A. Banchi 1, V. Ravenna 1, C. Padula, M. Minuto 5, C. Nucifora 4, I. Rossi 2, N. Magaglio 1, G. Cappello, L. Polidori, S. Stasi. All. A. Della Zuana.

Arbitri: Guarracino e Petronilli.

Note – Parziali: 4-3, 2-3, 6-5, 4-4. Uscite per limite di falli: Padula (L) e Magaglio (L) nel terzo tempo, Ravenna (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Cosenza PN 8/17 + un rigore, Locatelli Genova 4/7 + tre rigori. Spettatori 500 circa.

SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 8-9 (Serie 0-1)

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

19:30 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 6-9 (Serie 0-1)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

20:30 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – U.S. L. LOCATELLI GENOVA 16-15 (Serie 1-0)

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.